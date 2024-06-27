Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Πέμπτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 1.400,43 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,41%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.411,17 μονάδες (+0,35%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 128,37 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.029.586 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Αegean Airlines (+2,27%), της Εθνικής (+2,25%), της Πειραιώς (+1,31%) και της Ελλάκτωρ (+1,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,10%), της Eurobank (-1,68%), της Μυτιληναίος (-1,49%), της Jumbo (-1,43%) και της Autohellas (-1,42%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 12.288.453 και 4.125.996 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 26,81 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,22 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 61 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Revoil +8,41% και Χαϊδεμένος +8,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink -5,46% και Optima -4,76%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,7000 +0,51%

ALPHA BANK: 1,4625 -0,24%

AEGEAN AIRLINES: 11,2700 +2,27%

VIOHALCO: 5,7700 -0,52%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5400 -0,96%

ΔΑΑ: 7,8900 +0,79%

ΔΕΗ: 10,9100 -0,82%

COCA COLA HBC:32,0600 -0,93%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4750 +1,02%

ΕΛΠΕ: 7,8400 -1,26%

ELVALHALCOR: 1,7600 -0,56%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8000 +2,25%

ΕΥΔΑΠ: 5,5400 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,0500 -1,68%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5600 -0,30%

MOTOR OIL: 23,3400 -2,10%

JUMBO: 26,1200 -1,43%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,4800 -1,49%

ΟΛΠ:25,0500 -1,38%

ΟΠΑΠ: 14,7900 -0 74%

ΟΤΕ: 13,6300 -0,73%

AUTOHELLAS:11,1400 -1,42%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,3940 +1,31%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8600 -1,27%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,4100 +0,15%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

