Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Πέμπτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 1.400 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 1.400,43 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,41%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.411,17 μονάδες (+0,35%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 128,37 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.029.586 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,15%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Αegean Airlines (+2,27%), της Εθνικής (+2,25%), της Πειραιώς (+1,31%) και της Ελλάκτωρ (+1,02%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,10%), της Eurobank (-1,68%), της Μυτιληναίος (-1,49%), της Jumbo (-1,43%) και της Autohellas (-1,42%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 12.288.453 και 4.125.996 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 26,81 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,22 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 61 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Revoil +8,41% και Χαϊδεμένος +8,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink -5,46% και Optima -4,76%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 29,7000 +0,51%
ALPHA BANK: 1,4625 -0,24%
AEGEAN AIRLINES: 11,2700 +2,27%
VIOHALCO: 5,7700 -0,52%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5400 -0,96%
ΔΑΑ: 7,8900 +0,79%
ΔΕΗ: 10,9100 -0,82%
COCA COLA HBC:32,0600 -0,93%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4750 +1,02%
ΕΛΠΕ: 7,8400 -1,26%
ELVALHALCOR: 1,7600 -0,56%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,8000 +2,25%
ΕΥΔΑΠ: 5,5400 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,0500 -1,68%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,5600 -0,30%
MOTOR OIL: 23,3400 -2,10%
JUMBO: 26,1200 -1,43%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,4800 -1,49%
ΟΛΠ:25,0500 -1,38%
ΟΠΑΠ: 14,7900 -0 74%
ΟΤΕ: 13,6300 -0,73%
AUTOHELLAS:11,1400 -1,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,3940 +1,31%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8600 -1,27%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,4100 +0,15%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.