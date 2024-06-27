Alpha Bank: Αναβάθμιση με θετικές προοπτικές από Moody's Ratings

Στην αναβάθμιση της Alpha Bank σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, μετά από 14 χρόνια προχώρησε η Moody's.

Ειδικότερα ο οίκος αξιολόγησης Moody's Ratings προχώρησε στις ακόλουθες αναβαθμίσεις όσον αφορά στην αξιολόγηση της Alpha Bank, τοποθετώντας την τράπεζα σε επενδυτική βαθμίδα.

- Αξιολόγηση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων καταθέσεων: Baa3 (από Ba1, +2 βαθμίδες)

- Αξιολόγηση μακροπρόθεσμου χρέους υψηλής εξασφάλισης: Baa3 (από Ba1, +2 βαθμίδες)

- Αξιολόγηση χρέους μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2): Ba2 (από B1, +2 βαθμίδες)

- Βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (BCA): Ba2 (από Ba3, +1 βαθμίδα)

Οι ανωτέρω αναβαθμίσεις, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνουν τη δυναμική της τράπεζας να επιτυγχάνει υψηλότερη βιώσιμη κερδοφορία, βελτιώνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα του ισολογισμού της. Καθοριστικό ρόλο στις αναβαθμίσεις διαδραμάτισαν η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και του προφίλ των επαναλαμβανόμενων κερδών της Alpha Bank, η χαμηλότερη βάση κόστους, τα αναμενόμενα οφέλη από την πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit και τα σημαντικά και διευρυνόμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας.

Οι θετικές προοπτικές με τις οποίες αξιολόγησε ο οίκος την τράπεζα αντανακλούν τις προσδοκίες του για την περαιτέρω βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της Alpha Bank, κυρίως μέσω της αύξησης των κερδών της, των υψηλότερων επιπέδων κεφαλαίου και της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού της, σε ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό της Σχέδιο.

Επιπλέον, οι αναβαθμίσεις του οίκου καθιστούν το χρέος υψηλής εξασφάλισης της Alpha Bank επιλέξιμο από ένα ευρύτερο σύνολο επενδυτών, διαφοροποιώντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική της βάση.

