Όμιλος ΔΕΗ: Επενδύσεις €10,1 δισ. στην τριετία - EBITDA €2,7 δισ. το 2027 

Νέους, υψηλότερους στόχους παρουσιάζει ο Όμιλος ΔΕΗ στο επικαιροποιημένο στρατηγικό του σχέδιο για την τριετία 2025-2027, με όραμα να είναι μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη, ψηφιακή εταιρεία ενέργειας, με ηγετικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει επενδύσεις €10,1 δισ. στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή, και νέες λύσεις για τους πελάτες σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες μαζί με την πλήρη απολιγνιτοποίηση που θα επιτευχθεί το 2026, θα οδηγήσουν το EBITDA του Ομίλου να ανέλθει σε €2,7 δισ. το 2027.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2025-2027 έχει ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρόσημο. Επενδύουμε πάνω από €10 δισ. για να ηγηθούμε της ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδύουμε δυναμικά στην πράσινη ενέργεια και την ευέλικτη παραγωγή, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των δικτύων μας. Επενδύουμε σε νέες ενεργειακές λύσεις προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας. Επενδύουμε σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Με ορθολογισμό, επιλέγουμε αποδοτικές επενδύσεις, αφήνουμε ολοκληρωτικά πίσω μας τον ασύμφορο πια λιγνίτη και δημιουργούμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πελάτες, μετόχους, εργαζομένους, πάντα με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Η υγιής οικονομική μας ανάπτυξη θα μας οδηγήσει σε EBITDA πάνω από €2,7 δισ. το 2027 και πάνω από €3 δισ. το 2030. Ο Όμιλος ΔΕΗ μεγαλώνει ακόμα πιο γρήγορα και εκμεταλλεύεται έγκαιρα τις ευκαιρίες που προσφέρει η πράσινη μετάβαση. Με ξεκάθαρο όραμα και στρατηγική, δημιουργούμε τον ηγέτη της ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.»

Χτίζοντας πάνω στις σταθερές βάσεις που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος ΔΕΗ προχωράει δυναμικά με τον μετασχηματισμό του σε έναν «πράσινο», περιφερειακό και πελατοκεντρικό όμιλο και βάζει υψηλούς στόχους για τα επόμενα τρία χρόνια:

Ανάπτυξη 6,3 GW ΑΠΕ από σήμερα μέχρι και το 2027 σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027. Ήδη, σήμερα, περίπου το 60% των ΑΠΕ που θα προστεθούν είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή ή και σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών).

Ανάπτυξη 1,8 GW ευέλικτης παραγωγής ενέργειας όπως αντλησιοταμίευση, μπαταρίες, μονάδες αερίου, και υδροηλεκτρικά έργα τα οποία αντιμετωπίζουν την στοχαστικότητα των ΑΠΕ και παράγουν μεγαλύτερη αξία.

Πλήρης απολιγνιτοποίηση το 2026 και σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδες πετρελαίου λόγω διασυνδέσεων νησιών, με στόχο τη μείωση κατά 80% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μεταξύ 2019 και 2027.

Νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας για πελάτες όπως συνέργειες με τον Κωτσόβολο, υποστηρικτικές υπηρεσίες για φωτοβολταϊκά στο σπίτι, πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου και λύσεις διαχείρισης.

Επέκταση του καθετοποιημένου μοντέλου και στη Ρουμανία, με ισχυρή ανάπτυξη ΑΠΕ για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της μεγάλης πελατειακής βάσης της PPC Romania.

Σταθερή ανάπτυξη δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά 7,7% σε ετήσια βάση (CAGR) την τριετία και να ανέλθει σε €6 δισ. το 2027.

Συνεχής μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2040. Οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΔΕΗ, όπως επικυρώθηκαν πρόσφατα από το SBTi, περιλαμβάνουν μείωση 73,7% έως το 2030 και 98,6% ως το 2040 των Scope 1 & 2 εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά παραγόμενη MWh, με έτος βάσης το 2021.

Οι οικονομικοί στόχοι του ομίλου ΔΕΗ για την τριετία 2025-2027 καταδεικνύουν την υγιή οικονομική ανάπτυξη και τις υπεραξίες που δημιουργεί:

Το EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει σε €2,7 δισ. το 2027 από €1,8 δισ. το 2024, αύξηση κατά 14% σε ετήσια βάση (CAGR), λόγω ΑΠΕ, καθετοποιημένου μοντέλου, απολιγνιτοποίησης και ευέλικτης παραγωγής.

Επενδύσεις με αναπτυξιακό πρόσημο συνολικού ύψους €10,1 δισ. καθώς το 94% των επενδύσεων θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη, κυρίως ΑΠΕ, δικτύων και ευέλικτης παραγωγής.

Παρά την αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA του Ομίλου θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει τεθεί, καθώς ο Όμιλος θα χρηματοδοτήσει περίπου τo 70% των επενδύσεων από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO) .

Αύξηση του μερίσματος κατά 41% σε ετήσια βάση (CAGR), τη μεγαλύτερη στον κλάδο των Ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας, με στόχο από €0,25 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023 να φτάσει στο €1 ευρώ ανά μετοχή το 2027.

