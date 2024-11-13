ΔΕΗ: Ισχυρά αποτελέσματα με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,35 δισ. για το εννεάμηνο 2024 - Επενδύσεις €1,6 δισ. με περίπου 80% των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο σε συνέχεια των επιδόσεων των δύο προηγουμένων τριμήνων του έτους.

Η αύξηση των επενδύσεων σε “πράσινα” έργα, καθώς και σε έργα διανομής και ψηφιοποίησης συνεχίστηκε σύμφωνα με τη στρατηγική της ΔΕΗ να καταστεί μια βιώσιμη εταιρεία ενέργειας με μεγαλύτερη ισχύ σε ΑΠΕ και ισχυρότερα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €1,6δισ. συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων στις δραστηριότητες Διανομής και ΑΠΕ σύμφωνα με το σχέδιο της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την περαιτέρω ενίσχυση και ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις στις δραστηριότητες ΑΠΕ, ευέλικτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Διανομής καθώς και ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της Ρουμανίας, αυξήθηκαν σε περίπου €1,3 δισ., αποτελώντας το 80% περίπου των συνολικών επενδύσεων.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 4,9GW στο τέλος Σεπτεμβρίου 2024 από 3,8GW τον Σεπτέμβριο του 2023. Στα επόμενα τρίμηνα αναμένεται σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ, καθώς έργα 3,8 GW βρίσκονται ήδη σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή ή και σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών).

Η λιγνιτική παραγωγή το εννεάμηνο του 2024 μειώθηκε κατά περίπου 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκε σε 2,3TWh, που αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Ως αποτέλεσμα, η ένταση των εκπομπών CO2 (Scope 1) μειώθηκε κατά 10,5% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2023.

Αντίθετα, η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 44% το εννεάμηνο του 2024 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 4,8TWh, που αντιστοιχεί στο 31% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Οικονομικές αποδόσεις

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία για το εννεάμηνο 2024 με τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε €1.348 εκατ. Στο θετικό αυτό αποτέλεσμα, συνέβαλε η αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων της Διανομής, η βελτίωση της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και η προσθήκη των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία αλλά και της Κωτσόβολος στην Ελλάδα.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €305 εκατ. έναντι €178 εκατ. το εννεάμηνο 20232. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €241 εκατ. από €144 εκατ. το εννεάμηνο 20233.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά τη συνεχή επιτάχυνση των επενδύσεων. Η ΔΕΗ διατήρησε τον δείκτη Καθαρό χρέος/LTM PF EBITDA τον Σεπτέμβριο 2024 στο 2.7x, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €4.604 εκατ. στις 30.09.2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε: «Τα ισχυρά αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2024 επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του επιχειρηματικού μας μοντέλου με βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας την ανάπτυξη ενός πράσινου και ανθεκτικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, την πελατοκεντρική φιλοσοφία, και την ψηφιοποίηση και ενίσχυση των δικτύων διανομής. Διαθέτουμε ήδη 4,9GW ΑΠΕ σε λειτουργία, με σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη άνω των 20GW, εκ των οποίων 3,8 GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή είναι έτοιμα προς κατασκευή καθώς και σε πολύ προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης. Έχουμε διπλασιάσει τις επενδύσεις μας σε σχέση με πέρυσι, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή την χρηματοοικονομική μας θέση. Οι επιδόσεις μας μέχρι σήμερα, μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε τον στόχο για EBITDA €1,8 δισ και καθαρά κέρδη €0,35 δισ για το 2024».

Περαιτέρω ανάλυση ανά επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ

Δραστηριότητα Εμπορίας

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,7%4 το εννεάμηνο 2024, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 κυρίως λόγω των θερμότερων καιρικών συνθηκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία ειδικά κατά τη θερινή περίοδο. Στην Ρουμανία, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4% το εννεάμηνο 20245 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2023.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 51% το εννεάμηνο 2024 από 57% το εννεάμηνο 2023, κυρίως λόγω της μείωσης του μεριδίου στους πελάτες Υψηλής Τάσης σε συνέχεια της λήξης των προϋπαρχόντων σταθερών τιμολογίων. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το αντίστοιχο μέγεθος μειώθηκε σε 51% τον Σεπτέμβριο 2024 (από 54% τον Σεπτέμβριο 2023), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 18% (από 44%) στην Υψηλή Τάση, 35% (από 34%) στη Μέση Τάση και 65% (από 65%) στη Χαμηλή Τάση6 . Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στο 16%7 .

Δραστηριότητα Παραγωγής

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 35% το εννεάμηνο 2024 από 39% το εννεάμηνο 2023. Η μείωση οφείλεται ουσιαστικά στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες λόγω της σταδιακής απολιγνιτοποίησης του ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ μέχρι το 2026. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ (αιολικά/ηλιακά) διαμορφώθηκε σε 12% από 14% το εννεάμηνο 2023.

Η βελτίωση του μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλάται και στη βελτίωση της έντασης εκπομπών CO2 σε 0,48 τόνους ανά παραγόμενη MWh από 0,53 τόνους ανά παραγόμενη MWh το εννεάμηνο του 2023.

Δραστηριότητα Διανομής

Μεγάλο μέρος των επενδύσεών μας αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των Δικτύων Διανομής σε Ελλάδα και Ρουμανία, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση για ένα ακόμη τρίμηνο και ανήλθαν σε €721 εκατ. το εννεάμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 90% σε σχέση με πέρυσι. Οι υψηλότερες επενδύσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία των Δικτύων και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των Δικτύων.

Με την συνεχή υλοποίηση των επενδύσεων στα δίκτυα διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των δεικτών αξιοπιστίας SAIDI και SAIFI.

Η ενσωμάτωση των σταθμών ΑΠΕ στα δίκτυα Διανομής σε Ελλάδα και Ρουμανία συνεχίζεται με καλό ρυθμό στο εννεάμηνο του 2024, για μικρότερες εγκαταστάσεις ανά πελάτη, καλύπτοντας κυρίως την ιδιοκατανάλωση.

Τηλεπικοινωνίες

Σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση της ανάπτυξης του δικτύου Fiber-to-thehome, έχοντας φτάσει ήδη σε 477.000 σπίτια/επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 27% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024, έχοντας ήδη προσεγγίσει τον στόχο των 500.000 ο οποίος είχε τεθεί για το τέλος του 2024. Η επιτυχημένη πορεία υλοποίησης μέχρι σήμερα θέτει τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025.

Ηλεκτροκίνηση

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ παραμένει ο ηγέτης στην Ελληνική αγορά με το μερίδιο της στα δημόσια σημεία φόρτισης να διαμορφώνεται στο 35% το εννεάμηνο 2024. Η ΔΕΗ είναι επίσης ενεργή στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στη Ρουμανία, με τον συνολικό αριθμό σημείων φόρτισης και στις δύο χώρες να ανέρχεται στα 2.925 στο τέλος του εννεαμήνου 2024.

