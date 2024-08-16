Oι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 23 Αυγούστου

Συνολικά 60.317.273 ευρώ θα καταβληθούν σε 66.556 δικαιούχους από τις 19 έως τις 23 Αυγούστου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 22 Αυγούστου, θα καταβληθούν 13.602.273 ευρώ σε 28.706 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και
- από τις 19 έως τις 23 Αυγούστου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 15.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 4.000.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
