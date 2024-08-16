Χρυσός: Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 2.500 δολ. 

Πάνω από τις 2.500 δολ. βρέθηκε για πρώτη φορά η τιμή του χρυσού, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) κινείται προς μια μείωση των επιτοκίων.

Η τιμή spot του κίτρινου μετάλλου ενισχύθηκε κατά 1,8% την Παρασκευή, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει τον περασμένο μήνα, καθώς τα απογοητευτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν για την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για πιο άμεση και μεγαλύτερη μείωση επιτοκίων από την FED αναφέρει το Bloomberg, το οποίο συμπληρώνει ότι τα χαμηλά επιτόκια είναι σε γενικές γραμμές θετικά για τον χρυσό.

Από τις αρχές του χρόνου το πολύτιμο μέταλλο καταγράφει άνοδο 20% εν μέσω αυξανόμενης προσδοκίας για νομισματική χαλάρωση αλλά και για μεγαλύτερες αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες. Επίσης, έχει αυξηθεί η ζήτησή του ως επενδυτικό-καταφύγιο λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της σύγκρουσης της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Ο χρυσός άρχισε να κινείται ανοδικά πριν από μερικούς μήνες, εκπλήσσοντας αναλυτές και επενδυτές καθώς δεν υπήρχε ένας ξεκάθαρος μακροοικονομικός καταλύτης που να δικαιολογεί το ράλι της ανόδου. Μάλιστα, διατήρησε τα κέρδη του ακόμη και όταν οι traders έκαναν ένα βήμα πίσω στις προβλέψεις τους όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα των μειώσεων στα επιτόκια. Τελευταία, με Αμερικανούς αξιωματούχους να αναμένουν σύντομα τη μείωση των επιτοκίων, το κίτρινο μέταλλο άρχισε να κινείται και πάλι υψηλότερα.

Πληθώρα πρόσφατων αμερικανικών μακροοικονομικών στοιχείων έχουν πείσει τις αγορές ότι η FED είναι πλέον στο κατώφλι της μείωσης του κόστους δανεισμού από το υψηλό των δυο και πλέον δεκαετιών. Υπάρχει βέβαια ντιμπέιτ για το πόσες μονάδες θα μειώσει η FED τα επιτόκια, καθώς ορισμένα οικονομικά στοιχεία έδωσαν αντικρουόμενα μηνύματα για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Οι επενδυτές του χρυσού “τάσσονται συνήθως υπέρ μιας πιο επιθετικής πολιτικής από την FED στο μέτωπο της νομισματικής διευκόλυνσης” δήλωσε ο Bart Melek, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής εμπορευμάτων της TD Securities. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι τιμές θα μπορούσαν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, στις 2.700 δολ., στα επόμενα τρίμηνα.

