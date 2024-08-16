Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,62%- Στα 109,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για πέμπτη συνεδρίαση, "σβήνοντας" τις απώλειες του sell off της Δευτέρας 5ης Αυγούστου (-6,27%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.431,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,62%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.438,67 μονάδες (+1,10%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο 3,51%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,73%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 109,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22,618.304μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,93%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+3,27%), της Εθνικής (+2,40%), της Τιτάν (+2,39%), του ΟΤΕ (+1,43%) και της Πειραιώς (+1,32%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,89%), της Autohellas (-1,43%) και της ΔΕΗ (-0,95%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.223.771 και 3.917.493 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,59 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 27 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου +10,00% και Κέκροψ +8,13%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κτήμα Λαζαρίδη -4,44% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -3,31%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,1500 +2,39%

ALPHA BANK: 1,6060 +0,56%

AEGEAN AIRLINES: 10,7000+0,28%

VIOHALCO: 5,6000 -0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5000+0,23%

ΔΑΑ: 7,3920 -0,14%

ΔΕΗ: 11,5200 -0,95%

COCA COLA HBC: 31,9400 +0,25%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9600 +3,27%

ΕΛΠΕ: 7,0300 -1,13%

ELVALHALCOR: 1.7820 +0,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1140 +2,40%

ΕΥΔΑΠ: 5,5300 +0,55%

EUROBANK: 2,0450 +0,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1100 +0,14%

MOTOR OIL: 21,2000 -0,38%

JUMBO: 23,3200 -0,60%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,500 +1,11%

ΟΛΠ: 26,1000 +0,38%

ΟΠΑΠ: 16,1000 +0,81%

ΟΤΕ: 14,8700 +1,43%

AUTOHELLAS: 11,0600 -1,43%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9860 +1,32%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,3800 -1,89%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1500 -0,21%

