Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 3,51% με οδηγό τις τράπεζες

Με ισχυρή άνοδο 3,51% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, "σβήνοντας" τις απώλειες του sell off της Δευτέρας 5ης Αυγούστου (-6,27%).

Η αγορά ανέκαμψε μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 5,85%.

Οι διεθνείς αγορές πραγματοποίησαν ένα ισχυρό rebound, καθώς τα στοιχεία για την ανεργία και τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ εξανέμισαν τις ανησυχίες για τον κίνδυνο ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας, ενώ άλλα στοιχεία έδειξαν νέα επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων, ανοίγοντας τον δρόμο στην Fed για μια μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με την UBS και την Deutsche Bank να προχωρούν σε θετικές εκθέσεις και να δίνουν υψηλότερες τιμές-στόχους για τις τραπεζικές μετοχές.

Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες μετά το ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την UBS.

Οι ελληνικές τράπεζες φαίνονται ελκυστικές στα τρέχοντα επίπεδα με την περίοδο ισχυρών αποτελεσμάτων β' τριμήνου και έχοντας αναβαθμίσει τα κέρδη για τις περισσότερες από τις καλυπτόμενες μετοχές και βλέπουν σημαντικό περιθώριο ανόδου, καθώς και δυνατότητες διανομής σε υψηλότερα επίπεδα, σύμφωνα με την UBS.

Οι συστάσεις είναι «αγορά» (buy) και οι τιμές στόχοι είναι τα 11,20 ευρώ για την Εθνική, τα 5,70 ευρώ για την Πειραιώς, για την Alpha Bank τα 2,32 ευρώ και για τη Eurobank τα 2,74 ευρώ .

Οι ελληνικές τράπεζες φαίνονται ελκυστικές μετά το πρόσφατο sell-off που έπληξε τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών περισσότερο από ό,τι κάποιες άλλες τράπεζες επισημαίνει η Deutsche Bank και δίνει νέες υψηλότερες τιμές (Eurobank 2,85 ευρώ, Εθνική 9,85 ευρ , Πειραιώς 5,00 ευρώ και Alpha Bank 2,30 ευρώ).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.431,88 μονάδες, έναντι 1.383,31 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,51%, από τις αρχές Αυγούστου υποχωρεί σε ποσοστό 3,13%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 10,73%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,78% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 11,84%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 3,77%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 1,43%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με ισχυρή άνοδο 6,12%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 21,19%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις τέσσερις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 358,860 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,715 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 2,941 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 99,069 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 11,18 δισ. ευρώ.

