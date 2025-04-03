Volkswagen: «Τέλος εισαγωγής» στα οχήματα που θα επηρεαστούν από τους δασμούς των ΗΠΑ

Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen θα επιβάλει «τέλος εισαγωγής» στα οχήματα που θα επηρεαστούν από την επιβολή δασμών ύψους 25% για τις εισαγωγές στις ΗΠΑ, αναφέρει η Wall Street Journal, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ο γερμανικός όμιλος έχει αναστείλει την σιδηροδρομική μεταφορά αυτοκινήτων από το Μεξικό και την ακτοπλοϊκή από την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η VW έχει ήδη από προχθές ενημερώσει τους αντιπροσώπους της, στους οποίους ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι η νέα στρατηγική σχετικά με τις τιμές των οχημάτων αναμένεται να έχει συγκεκριμενοποιηθεί έως τα μέσα Απριλίου.

«Θέλουμε να κινηθούμε με μεγάλη διαφάνεια σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας», αναφέρει η διοίκηση στο σημείωμά της προς τους συνεργάτες της και κάνει λόγο για «προσωρινή προσαρμογή», ενώ διαβεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί με εταιρίες logistics για την βελτιστοποίηση της μεταφοράς οχημάτων μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση στα τελωνεία.

Την περασμένη εβδομάδα η VW προειδοποίησε ότι η επιβολή δασμών και αντι-δασμών θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη και την ευημερία στις ΗΠΑ και σε άλλες οικονομικές περιοχές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του πρακτορείου Reuters, η επιβολή δασμών ύψους 25% στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επηρεάσει τις εισαγωγές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας αξίας άνω των 460 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Η «δασμολογική μανία των ΗΠΑ» θα προκαλέσει τεράστια ζημιά παγκοσμίως, δήλωσε ο υπ. Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ

Για «δασμολογική μανία των ΗΠΑ», η οποία μπορεί να προκαλέσει «τεράστια ζημιά» παγκοσμίως, έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στις εισαγωγές. Προειδοποίησε επίσης για «ισορροπημένη, σαφή και αποφασιστική απάντηση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ζήτησε και πάλι λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

«Η δασμολογική μανία των ΗΠΑ είναι πιθανό να ενεργοποιήσει ένα σπιράλ το οποίο θα μπορούσε να παρασύρει χώρες σε ύφεση και να προκαλέσει τεράστια ζημιά παγκοσμίως, με αρνητικές συνέπειες για πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ και επανάλαβε την γερμανική θέση υπέρ της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων.

«Πάντα πιέζαμε για διαπραγματεύσεις, όχι για αντιπαράθεση. Αυτό εξακολουθεί να είναι το σωστό. Και είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να επιδιώκει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος για αυτό. Εάν ωστόσο οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει μια ισορροπημένη, σαφή και αποφασιστική απάντηση. Έχουμε προετοιμαστεί για αυτό», τόνισε ο υπουργός και, αναφερόμενος στην «Ημέρα Απελευθέρωσης» για την οποία μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντέτεινε ότι «για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ θα είναι Ημέρα Πληθωρισμού και όχι Απελευθέρωσης».

