Τριγμούς αναμένεται να προκαλέσουν οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ και σε αμερικανικές εταιρείες που παράγουν τα αγαθά τους στο Βιετνάμ, τη χώρα όπου παράγονται από αθλητικά παπούτσια μέχρι και καναπέδες.

Για χρόνια, ο γείτονας της Κίνας είναι μια δημοφιλής εναλλακτική λύση για τις εταιρείες που προσπαθούν να αποφύγουν τα διασταυρούμενα πυρά των εμπορικών εντάσεων των ΗΠΑ με το Πεκίνο. Τώρα, όμως η κατάσταση αλλάζει καθώς ο Τραμπ επεκτείνει τους δασμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 46% στις εισαγωγές από το Βιετνάμ από τις 9 Απριλίου και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής για μεγάλες εταιρείες στο χώρο της ένδυσης, των επίπλων και των παιχνιδιών. Και αυτό ακολούθως θα οδηγήσει σε αύξηση τιμών.

Όπως αναφέρει το CNBC, η Κίνα εξήγαγε περισσότερα αγαθά στις ΗΠΑ από οποιαδήποτε άλλη χώρα για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ωστόσο το Μεξικό την ξεπέρασε το 2023. Το Πεκίνο είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της χώρας, αντιπροσωπεύοντας αγαθά αξίας 438,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024. Αλλά μεγάλη δημοφιλία απέκτησε και το Βιετνάμ. Οι εισαγωγές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε 136,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, περίπου 19% υψηλότερα από το 2023.

Ποιες εταιρείες είναι πιο ευάλωτες από τους δασμούς στο Βιετνάμ

Μια από τις μεγάλες εταιρείες που θα νιώθει πίεση από τους δασμούς είναι η Nike, που κατασκευάζει περίπου τα μισά από τα υποδήματά της στην Κίνα και το Βιετνάμ. Συγκεκριμένα, το 25% περίπου προέρχεται από το Βιετνάμ.

Ο Τραμπ θα επιβάλει δασμό 34% επιπλέον των υφιστάμενων δασμών 20% στις εισαγωγές από την Κίνα, για ένα προφανές ποσοστό 54%, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNBC.

Η επέκταση των δασμών θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να επιβραδύνει τις προσπάθειες της Nike να αναζωογονήσει το εμπορικό της σήμα και να βελτιώσει τις πωλήσεις της. Οι μετοχές της Nike σημείωσαν πτώση άνω του 6% μετά την ανακοίνωση των δασμών.

Παράλληλα, και η Adidas και άλλοι μεγάλοι «παίκτες» των υποδημάτων βασίζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό από το Βιετνάμ.

Το Βιετνάμ ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα για τους προμηθευτές και της Ugg και της Hoka και της μητρικής εταιρείας Deckers Brands καθώς και την American Eagle.

Και η VF Corporation, η οποία αποτελείται από μάρκες υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ, όπως οι The North Face, Timberland, Vans και Jansport, έχει επίσης μεγάλη εξάρτηση από την Κίνα και το Βιετνάμ. Περίπου το 38% των προμηθευτών της βρίσκεται στην Κίνα και το 17% στο Βιετνάμ.

Αντίστοιχα, και οι εταιρείες με έπιπλα και παιχνίδια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το Βιετνάμ. Κάποια παραδείγματα είναι η Wayfair, Hasbro, SpinMaster, Mattel, Crayola.

Από την άλλη, εταιρείες όπως η Steve Madden αποφάσισαν, απ'όταν επέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο να μειώσουν τις εισαγωγές από την Κίνα έως και 45% κατά το επόμενο έτος.

Με τα νέα δεδομένα, και άλλοι κολοσσοί θα πρέπει να καταρτίσουν ένα plan b.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.