Maersk: Οι δασμοί δεν είναι καλά νέα για την οικονομία

Ο δανικός κολοσσός της ναυτιλίας και εφοδιαστικής Maersk τόνισε την Πέμπτη ότι το δασμολογικό σχέδιο που ανακοίνωσε η διοίκηση των ΗΠΑ είναι μείζονος σημασίας, και στην τρέχουσα μορφή του, σαφώς “δεν αποτελεί καλά νέα” για τη διεθνή οικονομία, τη σταθερότητα και το εμπόριο.

Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε σίγουρα πώς θα εξελιχθείο, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι χώρες σε αυτά τα σχέδια, τονίζεται.

"Καθώς διάφορα σενάρια παραμένουν πιθανά, οι πελάτες θα χρειαστεί να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν τα εμπορεύματα και δυνητικά να ανακατευθύνουν ρόες σε εναλλακτικές αγορές για να συνεχίσουν αποτελεσματικά τη διακίνηση των προϊόντων τους".

“Από εδώ και στο εξής, μέχρι οι πελάτες να έχουν σαφέστερη εικόνα, σε γενικές γραμμές αναμένουμε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σχετικά με τα επίπεδα των αποθεμάτων τους”.

"Σε πολύ βραχυπρόθεσμο επίπεδο, πιθανώς να δούμε μερικές επισπεύδουσες παραγγελίες για αεροπορικά φορτία στις ΗΠΑ, ενόψει της εφαρμογής των δασμών που ανακοινώθηκαν" προσθέτει η Maersk, που θεωρείται «βαρόμετρο» για το παγκόσμιο εμπόριο.

Είναι επίσης πιθανό να δούμε αύξηση στη ζήτηση για Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης, καθώς οι πελάτες θα θέλουν να διακόψουν την εκκαθάριση (στοκ) εμπορευμάτων μέχρι να είναι περισσότερο σίγουροι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.