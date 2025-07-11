Κατά την περίοδο 14 Ιουλίου έως 18 Ιουλίου, θα καταβληθούν 69.428.596,38 ευρώ σε 64.198 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 178.596,38 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ ( επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

Από τις 14 Ιουλίου έως τις 18 Ιουλίου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 1.050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

4.000.000 ευρώ σε 5.700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

2.000.000 ευρώ σε 3.300 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».



