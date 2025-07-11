Κατά την περίοδο 14 Ιουλίου έως 18 Ιουλίου, θα καταβληθούν 69.428.596,38 ευρώ σε 64.198 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 178.596,38 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ ( επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
- Από τις 14 Ιουλίου έως τις 18 Ιουλίου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 1.050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 4.000.000 ευρώ σε 5.700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 2.000.000 ευρώ σε 3.300 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.