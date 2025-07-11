Σε διετή σφράγιση τριών πρατηρίων καυσίμων στην Αττική προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά τη διαπίστωση αλλοίωσης των μηχανισμών των αντλιών και του συστήματος εισροών – εκροών.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διήμερο, κλιμάκια Τελωνειακών Ελεγκτών της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διενήργησαν στοχευμένους ελέγχους σε πέντε πρατήρια καυσίμων.

Μετά την κοινή ελεγκτική δράση, τρία πρατήρια σε Παιανία, Αχαρνές και Άγιο Ιωάννη Ρέντη σφραγίστηκαν για διάστημα δύο ετών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων, τα οποία ενδέχεται να φτάσουν τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ ανά πρατήριο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών.

Η ΑΑΔΕ πρόκειται να εκδώσει ειδικές εντολές για:

τη διακοπή της τροφοδοσίας των πρατηρίων με καύσιμα,

την αφαίρεση των σημάτων και του εξοπλισμού τους,

την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για το ενδεχόμενο άρσης της άδειας λειτουργίας τους.

Στα υπόλοιπα δύο πρατήρια, στην Αθήνα και το Περιστέρι, ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στις ποσότητες καυσίμων που εξέρχονταν από τις δεξαμενές και σε αυτές που καταγράφονταν στις αντλίες.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους, με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής παραβατικότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά καυσίμων.



Πηγή: skai.gr

