ΟΗΕ-Ρωσία: Δεν θα ανανεωθεί η συμφωνία για εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων

Η συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Εθνών που είχε ως στόχο να διευκολύνει τις εξαγωγές τροφίμων και ρωσικών λιπασμάτων προς τις διεθνείς αγορές θα λήξει στις 22 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

«Η τελική συνεδρίαση για το Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενεύη» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο ΟΗΕ Εμπορίου και Ανάπτυξης που επέβλεπε τη συμφωνία κατόπιν αιτήματος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η συμφωνία αυτή είχε υπογραφεί στις 22 Ιουλίου 2022 και ήταν τριετούς διάρκειας. Μια πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες είπε ότι δεν θα ανανεωθεί «λόγω διαφωνιών» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο στόχος της ήταν να διευκολύνει τις εξαγωγές ρωσικών τροφίμων και λιπασμάτων στις διεθνείς αγορές, προκειμένου να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές.

Οι οικονομικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 δεν αφορούσαν τα λιπάσματα και τα σιτηρά. Όμως, οι μεταφορείς δίσταζαν να αναλάβουν τις εξαγωγές αυτές, καθώς φοβούνταν ότι θα μπορούσαν κατά λάθος να ξεπεράσουν μια «κόκκινη γραμμή» και να βρεθούν στη «λάθος πλευρά του νόμου». Παράλληλα, εκτινάχθηκαν τα ασφάλιστρα.

Έπειτα από εντατικές συνομιλίες, Ρωσία και ΟΗΕ κατέληξαν σε ένα πλαίσιο οικονομικών συναλλαγών που ήταν συμβατό με τα τρία συστήματα κυρώσεων που ισχύουν σήμερα (ΗΠΑ, Βρετανίας και ΕΕ). Η Μόσχα διαμαρτυρήθηκε κατ’ επανάληψη ότι η συμφωνία έμεινε επί της ουσίας «νεκρό γράμμα».

Στις 22 Ιουλίου 2022 η Ρωσία και η Ουκρανία υπέγραψαν μια άλλη συμφωνία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και της Τουρκίας, που αφορούσε τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών. Η Μόσχα αρνήθηκε να την παρατείνει τον επόμενο χρόνο, επικαλούμενη τα εμπόδια που είχαν τεθεί στις εξαγωγές ρωσικών αγροτικών προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

