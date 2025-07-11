Οι πρόσφατες εντάσεις στη Μέση Ανατολή επανέφεραν στο προσκήνιο τους κινδύνου που εγκυμονούν για τις κρίσιμες προμήθειες λιπασμάτων από την εμπόλεμη περιοχή.

Σχεδόν οι μισές από τις παγκόσμιες προμήθειες ουρίας, ενός λιπάσματος με βάση το άζωτο το οποίο χρησιμοποιούν οι αγρότες για την καλλιέργεια σιτηρών και άλλων βασικών καλλιεργειών, προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα αυτήν την εβδομάδα ο ανώτερος αναλυτής της Rabobank, Σάμιουελ Τέιλορ.

Η τελευταία κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είχε προκαλέσει φόβους για πιθανό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου καναλιού εξαγωγής προϊόντων.

Παρότι αυτός ο κίνδυνος έχει πλέον απομακρυνθεί, «δεν μπορούσε να θεωρούμε δεδομένο πόσο συγκεντρωμένες είναι ορισμένες από αυτές τις αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού», σημειώνει ο Τέιλορ σε συνέντευξή του. «Φαίνεται να λαμβάνουμε τέτοιους είδους υπενθυμίζεται σε ετήσια βάση», προσθέτει.

Μετά το τελευταίο μεγάλο γεωπολιτικό σοκ στην τιμή και τη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων που προκάλεσε η έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ακολούθησε το σοκ της ραγδαίας ανόδου του πληθωρισμού των τροφίμων και των πιέσεων που δέχθηκαν οι αγρότες.

Οι αγορές λιπασμάτων έχουν υποστεί επίσης ακραίες διακυμάνσεις λόγω των σοκ στις αλυσίδες εφοδιασμού από την πανδημία του κορονοϊού και την αύξηση των ευρωπαϊκών τιμών του φυσικού αερίου, κύρια πηγή για τα περισσότερα αζωτούχα λιπάσματα.

Η Βραζιλία και η Ινδία, σημαντικοί παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και οι δύο, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις παγκόσμιες προμήθειες λιπασμάτων. Η Βραζιλία, η οποία έχει δύο σοδειές καλαμποκιού ετησίως, εισάγει περισσότερο από 90% του λιπάσματος ουρίας που χρειάζεται.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή όμως έχουν αυξήσει τις τιμές της ουρίας αυτή την εβδομάδα στη χώρα, σύμφωνα με αναλυτές του Bloomberg Intelligence, γεγονός που έχει άμεσες επιπτώσεις για τους αγρότες.

