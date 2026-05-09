Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ αναφέρει ότι ο δείκτης τιμών τροφίμων αυξήθηκε κατά 2% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου αυξάνουν τη ζήτηση για σπορέλαια από τη βιομηχανία βιοκαυσίμων, ενώ οι ανησυχίες για τη χαμηλότερη παραγωγή σπορέλαιου στη Νοτιοανατολική Ασία αυξάνουν επίσης τις τιμές, αναφέρει ο FAO.

Οι τιμές του σιταριού αυξήθηκαν κατά 0,8%, εν μέρει λόγω των υψηλότερων τιμών των λιπασμάτων λόγω του πολέμου.

Αυτές οι υψηλότερες τιμές των λιπασμάτων ενδέχεται να ωθήσουν τους καλλιεργητές σιταριού να στραφούν σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο λίπασμα, κάτι που θα περιορίσει την προσφορά σιταριού και θα αυξήσει περαιτέρω τις τιμές των σιτηρών, προειδοποιεί ο FAO.

Πηγή: skai.gr

