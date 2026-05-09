ΟΗΕ: Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί τις παγκόσμιες τιμές τροφίμων σε υψηλό τριετίας

Ο δείκτης τιμών τροφίμων αυξήθηκε κατά 2% τον Απρίλιο σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ

Τρόφιμα

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ αναφέρει ότι ο δείκτης τιμών τροφίμων αυξήθηκε κατά 2% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου αυξάνουν τη ζήτηση για σπορέλαια από τη βιομηχανία βιοκαυσίμων, ενώ οι ανησυχίες για τη χαμηλότερη παραγωγή σπορέλαιου στη Νοτιοανατολική Ασία αυξάνουν επίσης τις τιμές, αναφέρει ο FAO.

Οι τιμές του σιταριού αυξήθηκαν κατά 0,8%, εν μέρει λόγω των υψηλότερων τιμών των λιπασμάτων λόγω του πολέμου.

Αυτές οι υψηλότερες τιμές των λιπασμάτων ενδέχεται να ωθήσουν τους καλλιεργητές σιταριού να στραφούν σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο λίπασμα, κάτι που θα περιορίσει την προσφορά σιταριού και θα αυξήσει περαιτέρω τις τιμές των σιτηρών, προειδοποιεί ο FAO.

TAGS: τρόφιμα ΟΗΕ Κρίση στη Μέση Ανατολή
