Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά χάρη στην ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο και τα θετικά μηνύματα από την αγορά εργασίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 12,19 μονάδων (+0,02%), στις 49.609,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 440,88 μονάδων (+1,71%), στις 26.247,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 61,82 μονάδων (+0,84%), στις 7.398,93 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.