Ο Κυριάκος Πιερρακάκης νέος πρόεδρος του Eurogroup

Nέος πρόεδρος του Eurogroup αναδείχθηκε την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας. Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κέρδισε ομόφωνα την ψήφο εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων ομολόγων του (20-0), καθώς μετά την πρώτη ενδεικτική ψηφοφορία ο Βέλγος ανθυποψήφιός του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ αποσύρθηκε.

Η εκλογή Πιερρακάκη αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς ως νέος πρόεδρος του Eurogroup θα συμμετέχει σε σημαντικούς διεθνείς θεσμούς στους οποίους η χώρα μας δεν έχει εκπροσώπηση, όπως η G7, αλλά και στις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει καθήκοντα από την επόμενη ημέρα, 12 Δεκεμβρίου, και θα προεδρεύει του οικονομικού οργάνου της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Η ανακοίνωση του Eurogroup

Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως Πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 14 των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει καθήκοντα από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία διάρκειας δυόμιση ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη προγραμματίζεται επί του παρόντος για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Ιστορικό

Το Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο οι υπουργοί των κρατών-μελών της Eυρωζώνης συζητούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη χρήση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος. Κύρια αποστολή του είναι να διασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

Στόχος του είναι επίσης η προώθηση συνθηκών για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, ενώ είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των Συνόδων Κορυφής της Ευρωζώνης και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους.

Συνήθως συνεδριάζει μία φορά τον μήνα, παραμονή του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN).

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Πρώτος Πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Τον διαδέχθηκαν ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο Μάριο Σεντένο και ο Πασκάλ Ντόνοχιου.

Συγχαρητήρια Χατζηδάκη

Την ικανοποίησή του για την ανάδειξη του κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Συγχαρητήρια στον Kyriakos Pierrakakis για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!



Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!



Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.



Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!



Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.



Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!

Την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ανακοίνωσε και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδα στην ΕΕ, στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ.

📣 Kyriakos Pierrakakis @Pierrakakis, 🇬🇷 Minister of National #Economy and Finance, has been elected President of the #Eurogroup. pic.twitter.com/j3C4ibapwh — Greece in EU (@GreeceInEU) December 11, 2025

Παύλος Μαρινάκης: Αναγνώριση της προόδου της χώρας και δικαίωση των θυσιών των πολιτών

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά. Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!».

