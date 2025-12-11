Απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώνονται στον δημόσιο διάλογο αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ειδικότερα για τις αλλαγές που επήλθαν μετά από τις αναθεωρήσεις του προγράμματος που κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», ο κ. Παπαθανάσης επανέλαβε τις προβλεπόμενες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς διαδικασίες αναθεωρήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη διαχείριση πόρων και για τη στήριξη έργων που χρειάζονται ενίσχυση.

Παρέθεσε δε, συγκεκριμένα ενδεικτικά παραδείγματα έργων τα οποία προστέθηκαν μετά από ελληνική πρόταση, στη σχετική διαδικασία, όπως:

Για την υγεία

Αύξηση προϋπολογισμού για το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» μέσα από το οποίο χιλιάδες συμπολίτες εντοπίζουν ασθένειες σε πρώιμο στάδιο, δημιουργώντας κουλτούρα πρόληψης σε θέματα υγείας.

Ένταξη του έργου για την πολυκαναλική εξυπηρέτηση πολιτών για υπηρεσίες υγείας Γραμμή 1566.

Επέκταση του εθνικού μητρώου ασθενών ώστε να συμπεριλάβει περιπτώσεις καλοηθών όγκων, ενισχύοντας την πληρότητα των δεδομένων και τη διαχείριση της ογκολογικής φροντίδας.

Ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ιατρούς.

Για τις ευάλωτες ομάδες πολιτών

Αύξηση έκδοσης καρτών αναπηρίας από 80.000 σε 150.000.

Ενίσχυση προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ» με πρόσθετο προϋπολογισμό ώστε να παραταθεί η διάρκεια του.

Για τα νοικοκυριά

Επέκταση του προγράμματος gigabit Voucher για τις οπτικές ίνες σε κατοικίες.

Ενίσχυση του προγράμματος για τους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες για να υπαχθούν όλες οι επιτυχείς αιτήσεις.

Για την πρόληψη, την ασφάλεια και τη συντήρηση υποδομών

Ενίσχυση του έργου «Έξυπνες Γέφυρες».

Ενίσχυση του προγράμματος οδικής ασφάλειας με έξυπνες διαβάσεις σε σχολικές μονάδες.

Για το περιβάλλον

Νέος κύκλος του προγράμματος δασικής προστασίας Antinero.

Ενίσχυση της χρηματοδότησης των Δήμων για έργα υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων.

«Θα πρέπει να μας πείτε αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με την ένταξη τέτοιων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έργων που αφορούν τους πολλούς, έργων που έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία», ήταν το ερώτημα που απηύθυνε προς την αντιπολίτευση ο κ. Παπαθανάσης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

