Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, με ανάρτησή του στο Χ (Twitter).

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου υπουργού Οικονομικών Βενσάν βαν Πετέγκεμ στην ψηφοφορία που διεξήχθη την Πέμπτη μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Ο Πιερρακάκης θα διαδεχθεί τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος αποχώρησε αιφνιδιαστικά τον Νοέμβριο για να αναλάβει θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης τον εξέλεξαν για θητεία διάρκειας 2,5 ετών.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: skai.gr

