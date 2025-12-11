Nέος πρόεδρος του Eurogroup είναι από σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών υπερκέρασε το εμπόδιο του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ Φαν Πέτεγκεμ και θα προεδρεύει του οικονομικού οργάνου της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι μια νίκη και για την Ελλάδα γενικότερα, καθώς ως νέος πρόεδρος του Eurogroup θα συμμετέχει σε σημαντικούς διεθνείς θεσμούς στους οποίους η χώρα μας δεν έχει εκπροσώπηση, όπως η G7, αλλά και στις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Αποτελεί όμως και μια νίκη για τον ευρωπαϊκό νότο, οι οικονομίες του οποίου είχαν λοιδορηθεί την προηγούμενη δεκαετία.

Άξια αναφοράς είναι η δήλωση του πρώην προέδρου του Eurogroup επί ημερών κρίσης, Γερούν Ντάισελμπλουμ. «Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Eυρωζώνη», δήλωσε πρόσφατα ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας. «Όλες οι σκληρές προσπάθειες και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη», τόνισε.

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερακάκης γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Είναι πτυχιούχος πληροφορικής και πολιτικών επιστημών. Έχει πτυχίο πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική από το John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard και μεταπτυχιακό στην τεχνολογία και πολιτική από το Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Από το 2019 έως το 2023, ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Πιεράκακης υλοποίησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που μεταμόρφωσαν τη σχέση μεταξύ του κράτους και των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ξεκίνησε η λειτουργία του gov.gr, της ψηφιακής πύλης για τις δημόσιες υπηρεσίες, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1.500 νέες ψηφιακές υπηρεσίες -συμπεριλαμβανομένου του Gov.gr Wallet και της εφαρμογής My Health- απλοποιώντας τις διαδικασίες για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας COVID-19. Διορίστηκε πρόεδρος της Συνάντησης της Ομάδας Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ το 2021, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε το 2024.

Από το 2023 έως το 2025, ως Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ηγήθηκε σημαντικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικού συστήματος. Το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο εισήχθη κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενισχύει τα δημόσια πανεπιστήμια μέσω θεσμικής και οικονομικής στήριξης, προωθεί τη διεθνοποίησή τους και ρυθμίζει τη λειτουργία των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.

Τα σχολεία υιοθέτησαν την ψηφιακή εποχή μέσω πρωτοβουλιών όπως η Πύλη Ψηφιακής Εκπαίδευσης και η Ψηφιακή Πλατφόρμα Διδασκαλίας, που παρέχουν εκπαιδευτικούς πόρους ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Επιπλέον, η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr, οι αυστηρότεροι σχολικοί κανονισμοί και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενεργές Δράσεις Πολιτών» αντανακλούσαν τη σταθερή δέσμευση του Υπουργείου για τη βελτίωση της ασφάλειας στα σχολεία.

Το μεγάλο βήμα με το gov.gr

H πιο εμβληματική από τις μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει είναι χωρίς αμφιβολία η δημιουργία του gov.gr, το οποίο μεταμόρφωσε τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Το Gov.gr είναι κυβερνητική ψηφιακή πύλη που τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2020 από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί ημερών Πιερρακάκη. Παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις ψηφιακές υπηρεσίες σε ενιαίο περιβάλλον. Στην πύλη υπάρχουν συγκεντρωμένες μέχρι τώρα περισσότερες από 1.500 ψηφιακές υπηρεσίες, 21 υπουργεία, 101 φορείς και οργανισμοί, 16 ανεξάρτητες αρχές και 13 περιφέρειες.

Λειτουργεί ως κατάλογος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτές παρουσιάζονται με βάση τα «γεγονότα ζωής» (γέννηση, ασφάλιση, σύσταση επιχείρησης κ.ά.), ενώ υπάρχει και λειτουργία άμεσης αναζήτησης.

Η μετάβαση στο υπουργείο Παιδείας

Μετά από μια τετραετία στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Πιερρακάκης μεταπήδησε το 2023 στο υπουργείο Παιδείας.

Σημαντικότεροι σταθμοί του αποτελούν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και η μετάβαση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Στη διετία του στο υπουργείο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέχισε να «πατάει» στο έργο του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη θεσμοθέτηση διαδικτυακών πυλών εκπαίδευσης αλλά και πλατφόρμας με σκοπό να αντιμετωπιστεί το bullying στα σχολεία.

Από τον Μάρτιο του 2025, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εκπροσωπεί την Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως μέλος του Eurogroup και του Ecofin.

Aπό σήμερα όμως δεν θα εκπροσωπεί απλά την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά όργανα αλλά θα προεδρεύει στο Eurogroup των 20 υπουργών Οικονομικών των χωρών της Eυρωζώνης.

