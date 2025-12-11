Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρει ο Guardian. «Ο Έλληνας θα αντικαταστήσει τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος έφυγε από τη θέση για να αναλάβει ανώτερη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα. Στην επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα, ανέφερε ότι θα «βασιστεί» στην προσέγγιση του Ντόναχιου που βασίζεται στην «εμπιστοσύνη, τον πραγματισμό και τη συναίνεση» και θα ζητήσει «ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια και δομή» για την ομάδα.

«Ο Πιερρακάκης, 42χρονος απόφοιτος του MIT και του Χάρβαρντ, δήλωσε ότι θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις για την προώθηση μιας ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, την εργασία στο ψηφιακό ευρώ και την ενίσχυση των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης».

«Ο κύριος αντίπαλός του ήταν ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, αλλά η υποψηφιότητά του πιστεύεται ότι επιβαρύνθηκε από τη συνεχιζόμενη αντίθεση της χώρας στα σχέδια χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κάτι που απογοητεύει μια σειρά από χώρες που εμπλέκονται στον σχεδιασμό».

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κέρδισε ομόφωνα την ψήφο εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων ομολόγων του (20-0), καθώς μετά την πρώτη ενδεικτική ψηφοφορία ο Βέλγος ανθυποψήφιός του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ αποσύρθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.