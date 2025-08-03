Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, επέμεινε την Κυριακή ότι ο Λευκός Οίκος έχει την εξουσία να εφαρμόζει κάθε είδους διεθνείς δασμούς - ακόμη και όταν οι δασμοί έχουν ελάχιστη σχέση με την οικονομία.

Κάτι που η Βραζιλία έχει ήδη νιώσει. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε την προηγούμενη Τετάρτη δασμούς 50% στα προϊόντα της χώρας, με τη βασική δικαιολογία τους περιορισμούς της Βραζιλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ποινική δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρου, συμμάχου του Τραμπ, που κατηγορείται για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος το 2022.

«Εκλέχτηκε για να αξιολογήσει την κατάσταση των εξωτερικών υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα», δήλωσε ο Γκριρ μιλώντας στη Μάργκαρετ Μπρέναν του CBS στην εκπομπή «Face the Nation». «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και από νομική άποψη είναι απολύτως επιτρεπτό. Και από πολιτική άποψη, γι' αυτό εξελέγη», πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρος διαπίστωσε στη Βραζιλία, όπως και σε άλλες χώρες, κακή χρήση του νόμου, κακή χρήση της δημοκρατίας», δήλωσε ο Τζέιμισον Γκριρ. «Είναι φυσιολογικό να χρησιμοποιούνται τα δασμολογικά εργαλεία για γεωπολιτικά θέματα (!)», πρόσθεσε.

Ένας Βραζιλιάνος αξιωματούχος δήλωσε στο Politico την περασμένη εβδομάδα ότι το νομικό σύστημα της χώρας είναι εντελώς ξεχωριστό από την εκτελεστική της εξουσία και ότι η κυβέρνηση της χώρας θα μπορούσε να σταματήσει τη δίκη του Μπολσονάρου μόνο μέσω ενός εκτεταμένου νόμου περί αμνηστίας.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα όμως, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δηλητηριάστηκε σε μια προσπάθεια πραξικοπήματος στο οποίο είχε συμφωνήσει ο Μπολσονάρου, έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει τον Μπολσονάρου, παρομοιάζοντας την υπόθεση του πρώην προέδρου της Βραζιλίας με τις δικές του περιπέτειες με το αμερικανικό νομικό σύστημα.

«Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από μια επίθεση σε έναν πολιτικό αντίπαλο - Κάτι για το οποίο γνωρίζω πολλά!», κατήγγειλε στο Truth Social τον Ιούλιο. «Μου συνέβη, στο 10πλάσιο, και τώρα η χώρα μας είναι η "ΠΙΟ ΚΑΥΤΗ" στον κόσμο! Ο σπουδαίος λαός της Βραζιλίας δεν θα ανεχθεί αυτό που κάνουν στον πρώην πρόεδρό τους», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Γκριρ δήλωσε την Κυριακή ότι οι δασμοί του Τραμπ στη Βραζιλία στηρίζονται πλήρως νομικά βάσει ενός νόμου του 1977, γνωστού ως Διεθνής Νόμος για τις Οικονομικές Δυνάμεις Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA). Αυτό ισχύει, είπε, παρότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν εδώ και καιρό εμπορικό πλεόνασμα έναντι της χώρας της Νότιας Αμερικής.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ιστορικά, είτε είναι Δημοκρατικός είτε Ρεπουμπλικανός, έχει χρησιμοποιήσει τον νόμο IEEPA για να επιβάλει κυρώσεις για κάθε είδους γεωπολιτικούς λόγους σε κάθε είδους χώρες», δήλωσε ο Γκριρ. «Μερικές φορές αφορούν όλη τη χώρα, μερικές φορές συγκεκριμένα πρόσωπα και συχνά ξένους ηγέτες και ξένους αξιωματούχους. Επομένως, αυτό δεν διαφέρει και πολύ».

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Καναδά για μια εμπορική συμφωνία έχουν επίσης βαλτώσει. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε αυξημένους δασμούς στις καναδικές εισαγωγές την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά τα αγαθά που καλύπτονται από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά εξαιρούνται, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί τομείς έχουν γλιτώσει.

Ωστόσο, η πολιτική της Οτάβα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε προσπάθεια για οικονομική ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών. Ο Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η δέσμευση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος «θα μας δυσκολέψει πολύ να συνάψουμε μια εμπορική συμφωνία μαζί τους».

Ο Γκριρ επέμεινε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση έχει ένα σαφές σχέδιο για το μέλλον της σχέσης της με τον Μεγάλο Βορρά.

«Η άποψή μας είναι ότι ο πρόεδρος προσπαθεί να διορθώσει τους όρους εμπορίου με τον Καναδά και, αν υπάρχει τρόπος για μια συμφωνία, θα τον βρούμε», δήλωσε. «Και αν δεν υπάρξει, θα έχουμε τα επίπεδα δασμών που έχουμε», κατέληξε.

