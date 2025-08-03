Αυξάνει την παραγωγή του κατά 547.000 βαρέλια από Σεπτέμβριο ο OPEC+

Μια ακόμη μεγάλη αύξηση της παραγωγής τους από τον Σεπτέμβρη συμφώνησαν τα μέλη του OPEC+ την Κυριακή, την τελευταία σε μια σειρά κινήσεων που έχουν στόχο την ανάκτηση από το καρτέλ μεριδίου αγοράς, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανές δυσχέρειες στον εφοδιασμό από τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του OPEC+ αποφάσισαν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα από τον Σεπτέμβριο.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πλήρη και πρόωρη αντιστροφή των σημαντικών περικοπών στην παραγωγή πετρελαίου που είχε αποφασίσει το καρτέλ του ΟΠΕΚ+, καθώς και μια ξεχωριστή αύξηση της παραγωγής για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Oκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ έλαβαν την απόφαση κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησαν εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ στην Ινδία να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου - μέρος των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να φέρει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει αυτό να γίνει έως τις 8 Αυγούστου.

Σε δήλωση μετά τη συνάντηση, ο OPEC+ αιτιολόγησε την απόφασή του επικαλούμενος την υγιή οικονομία και τα χαμηλά αποθέματα πετρελαίου

Οι οκτώ χώρες έχουν προγραμματιστεί να συναντηθούν ξανά στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναφοράς ενός ακόμη επιπέδου περικοπών στην παραγωγή, συνολικού ύψους περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, δήλωσαν δύο πηγές του OPEC+ μετά τη συνάντηση της Κυριακής. Αυτές οι περικοπές ισχύουν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Ο OPEC+ στο σύνολό του περιλαμβάνει 10 χώρες παραγωγής πετρελαίου εκτός OPEC, κυρίως τη Ρωσία και το Καζακστάν.

Η ομάδα, η οποία παράγει περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει περιορίσει την παραγωγή της εδώ και αρκετά χρόνια για να στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Φέτος άλλαξε πορεία σε μια προσπάθεια να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, εν μέρει λόγω των εκκλήσεων του Τραμπ προς τον OPEC να αυξήσει την παραγωγή toy.

Οι οκτώ χώρες άρχισαν να αυξάνουν την παραγωγή τον Απρίλιο με μια μέτρια αύξηση 138.000 βαρελιών την ημέρα, ακολουθούμενη από μεγαλύτερες από τις προγραμματισμένες αυξήσεις 411.000 βαρελιών την ημέρα τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 548.000 βαρελιών την ημέρα τον Αύγουστο και 547.000 βαρελιών την ημέρα για τον Σεπτέμβριο.



