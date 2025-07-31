Ο πρόεδρος Λούλα υπόσχεται να «υπερασπιστεί» την «εθνική κυριαρχία» της Βραζιλίας έναντι των ΗΠΑ του Τραμπ

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα υποσχέθηκε χθες ότι θα «υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία» της χώρας του μετά τις αποφάσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ να επιβληθούν ακόμη βαρύτεροι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί στα βραζιλιάνικα προϊόντα και κυρώσεις εναντίον μέλους του Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου του κράτους της νότιας Αμερικής.

Αυτή η μέρα είναι «ιερή ημέρα της εθνικής κυριαρχίας», τόνισε ο πρόεδρος Λούλα κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στην Μπραζίλια. Δεσμεύτηκε ότι θα «υπερασπιστεί» την «εθνική κυριαρχία του βραζιλιάνικου λαού έναντι των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του Μάουρου Βιέιρα από την πλευρά του επέκρινε την «απαράδεκτη επέμβαση στην εθνική κυριαρχία» της χώρας του, έπειτα από συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

«Του είπα ότι η δικαστική είναι ανεξάρτητη στη Βραζιλία, όπως ακριβώς κι εδώ, και δεν θα υποχωρήσει εξαιτίας εξωτερικών πιέσεων», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Τύπο, προειδοποιώντας πως «η βραζιλιάνικη κυβέρνηση επιφυλάσσεται του δικαιώματά τους να ανταποδώσει τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις ΗΠΑ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που αυξάνει στο 50% τους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς στα βραζιλιάνικα εισαγόμενα προϊόντα, δικαιολογώντας την απόφαση αυτή με την επίκληση της «ασυνήθιστης και εξαιρετικής απειλής που εγείρει η Βραζιλία για την εθνική ασφάλεια, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ».

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στον Αλεσάντρ τζι Μοράις, μέλος του βραζιλιάνικού ανωτάτου δικαστηρίου που προεδρεύει στη δίκη με κατηγορούμενο τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου –σύμμαχο και μέγα θαυμαστή του Ντόναλντ Τραμπ– για απόπειρα πραξικοπήματος.

Η Ουάσιγκτον πρόσαψε στον κορυφαίο δικαστικό «αυθαίρετες φυλακίσεις» και καταστολή της «ελευθερίας της έκφρασης», καθώς και ότι εκμεταλλεύτηκε το αξίωμά του για να «στοχοποιήσει αντιπολιτευόμενους πολιτικούς, ιδίως τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, δημοσιογράφους, αμερικανικά κοινωνικά δίκτυα και άλλες αμερικανικές και διεθνείς επιχειρήσεις».

Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο μπήκε στο στόχαστρο εξαιτίας της συνεχιζόμενης δίκης του κ. Μπολσονάρου και της πολύ επιθετικής στάσης του εναντίον της παραπληροφόρησης σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θεσμός αντέδρασε χθες με λακωνική ανακοίνωσή του στην οποία τονίζει ότι οι δίκες για «αξιόποινες πράξεις που κατάφεραν πλήγμα στη βραζιλιάνικη δημοκρατία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης» της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο κορυφαίος θεσμός της βραζιλιάνικης δημοκρατίας δεν θα εκτραπεί «από τον ρόλο του να εγγυάται την τήρηση του Συντάγματος και των νόμων της χώρας» με τήρηση των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων κι εκδικάζοντας τις υποθέσεις αυτής της φύσης κατά δίκαιο τρόπο, συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.