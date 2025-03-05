Του Βαγγέλη Δουράκη

Μετά το τρελό ράλι αλλεπάλληλων αυξήσεων των ευρω-επιτοκίων, έρχεται η αργή αλλά σταδιακή αποκλιμάκωσή τους: Αύριο Πέμπτη 6 του Μάρτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά -βάσει όλων των ενδείξεων- σε ακόμη μία μείωση του επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη από τον περασμένο Σεπτέμβριο και η έκτη συνολικά από τις αρχές του καλοκαιριού του ’24 και συγκεκριμένα τον Ιούνιο, όταν και ξεκίνησε αυτός ο κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται λοιπόν, να ανακοινώσει περαιτέρω «ψαλίδισμα» των βασικών επιτοκίων του ευρώ, κάτι που θα δώσει «ανάσες» και στα εγχώρια νοικοκυριά που διατηρούν δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια, συνδεδεμένα με τα ευρωπαϊκά.

Πόσο αναμένεται να πέσουν τα επιτόκια

Το επιτόκιο καταθέσεων υπολογίζεται πως θα διαμορφωθεί στο 2,5% (μετά από «ψαλίδι» 0,25%) και αντίστοιχα θα διαμορφωθεί και το euribor που αποτελεί τον δείκτη αναφοράς στον υπολογισμό των δόσεων για τα περισσότερα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Επομένως, θα μειωθούν και οι δόσεις για τα δάνεια αυτά.

Εφόσον επαληθευτεί αυτή η εκτίμηση και προκύψει μία ακόμη μείωση, τότε η συζήτηση θα μετατοπιστεί στο εάν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω «ψαλίδι» και μέχρι ποιο σημείο.

Είναι μια συζήτηση που φυσικά ενδιαφέρει, τόσο τα νοικοκυριά που είναι εκτεθειμένα σε στεγαστικά ή άλλα δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια, όσο φυσικά και τις επιχειρήσεις που αναζητούν το «φθηνό χρήμα».

Θεωρώντας ως πολύ πιθανή την επίτευξη του στόχου για πληθωρισμό 2% στη διάρκεια του 2025, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν στρέψει πλέον το βλέμμα τους στην πορεία της οικονομίας, η οποία κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας εδώ και δύο χρόνια.

Όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη δεν έχουν μετατοπιστεί σε βαθμό που θα απαιτούσε την επιτάχυνση της πορείας προς μία «ουδέτερη» στάση (σ.σ.: που ούτε ενισχύει ούτε επιβαρύνει την ανάπτυξη): Αν και η ΕΚΤ αποφεύγει να προσδιορίσει με ακρίβεια ποιο είναι το «ουδέτερο» επιτόκιο -δεδομένου ότι επί της ουσίας πρόκειται για μία θεωρητική κατασκευή με όλες τις αβεβαιότητες που αυτή συνεπάγεται- σε πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε (7 Φεβρουαρίου) υπολόγισε ότι με τα σημερινά δεδομένα κινείται μεταξύ του 1,75% και του 2,25%.

Από αυτό συνάγεται ότι το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω καθώς και μετά τη μείωση στα τέλη Ιανουαρίου παραμένει υψηλότερο από το ανώτερο όριο του εύρους για το «ουδέτερο» επιτόκιο.

Οι αγορές προβλέπουν ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα μειωθεί περαιτέρω στο 2% έως το 2025. Ανάλογες εκτιμήσεις έχουν εκφράσει και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, όπως ο Γιάννης Στουρνάρας και ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Ποιες είναι οι αβεβαιότητες για νέες μειώσεις

Εντούτοις, από τη συνεδρίαση του Απριλίου, η λήψη αποφάσεων για νέες μειώσεις αναμένεται να γίνει πιο δύσκολη, καθώς η ΕΚΤ πρέπει να σταθμίσει τις αβεβαιότητες.

Μερικοί αξιωματούχοι, όπως η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, εκτιμώντας ότι το ουδέτερο επιτόκιο ενδέχεται να είναι υψηλότερο από το παρελθόν, λόγω αυξημένης ζήτησης για αποταμιεύσεις, επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και αύξησης του δημόσιου χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, το ενεργειακό κόστος και οι πιθανές εμπορικές επιπτώσεις από τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να ενισχύσουν ξανά τον πληθωρισμό, περιορίζοντας τις δυνατότητες περαιτέρω μειώσεων.

Με άλλα λόγια, ουδείς μπορεί να θεωρήσει πως μελλοντικές μειώσεις είναι δεδομένες, καθώς παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, το ουδέτερο επιτόκιο και οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίσουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες



