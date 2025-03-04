Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή εφαρμογή διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet με την Ενιαία Πλατφόρμα Ανταλλαγής Πιστοποιητικών προτελωνειακών διαδικασιών EU CSW-CERTEX, που εφαρμόζονται από τις τελωνειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον και η ασφάλεια των προϊόντων. Η νέα εφαρμογή αποτελεί το πρώτο βήμα ενεργοποίησης της Ενιαίας Θυρίδας (Single Window) για τις προτελωνειακές διαδικασίες.

Μέσω της νέας διαλειτουργικότητας, καθίσταται πλέον δυνατή η διεξαγωγή αυτοματοποιημένων ελέγχων εγκυρότητας και διαχείρισης ποσοτήτων, σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την επαλήθευση των απαιτούμενων διατυπώσεων, διευκολύνοντας το εμπόριο και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Με τη νέα διαλειτουργικότητα:

Αυτοματοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνείων και άλλων αρμόδιων αρχών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Διευκολύνεται η επεξεργασία και ο έλεγχος εγγράφων (άδειες, πιστοποιητικά, εγκρίσεις), εξασφαλίζοντας ταχύτερη διεκπεραίωση εισαγωγών.

Βελτιώνεται η διαφάνεια και η ασφάλεια στη διακίνηση εμπορευμάτων, με έμφαση στη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για θέματα υγείας, περιβάλλοντος και ασφάλειας προϊόντων.

Γίνεται αντιστοίχιση των επιχειρησιακών δεδομένων των τελωνειακών διαδικασιών με τα στοιχεία των διοικητικών αποφάσεων.

Νέες λειτουργίες που παρέχονται από την εφαρμογή:

Έλεγχος διαθεσιμότητας υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων: Αυτοματοποιημένη επαλήθευση εγγράφων, ανάκτηση και διαβίβαση στην εθνική ενιαία θυρίδα. Το σύστημα ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ της εθνικής τελωνειακής θυρίδας και των σχετικών ευρωπαϊκών συστημάτων, διασφαλίζοντας ότι τα τελωνεία μπορούν να ελέγχουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα απαραίτητα έγγραφα.

Αυτόματη διαχείριση ποσοτήτων: Όταν απαιτείται έλεγχος ποσοτήτων σε ένα δικαιολογητικό έγγραφο, το σύστημα επιβεβαιώνει ότι οι δηλωμένες ποσότητες εμπορευμάτων είναι σύμφωνες με τις επιτρεπόμενες, ενημερώνοντας αυτόματα τις αρμόδιες αρχές.

Για τη διενέργεια των αυτοματοποιημένων ελέγχων, οι οικονομικοί φορείς, κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης θα πρέπει να συμπληρώνουν τον κατάλληλο κωδικό πιστοποιητικού/άδειας /έγκρισης / κ.α. καθώς και το μοναδικό αριθμό αναφοράς του υποστηρικτικού της διασάφησης εγγράφου με τον κατάλληλο μορφότυπο.

