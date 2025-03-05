Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω της ανησυχίας που έχει προκαλέσει ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξαν οι ΗΠΑ σε Κίνα, Καναδά και Μεξικό.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 670,25 μονάδων (–1,55%), στις 42.520,99 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 65,03 μονάδων (–0,35%), στις 18.285,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 71,57 μονάδων (–1,22%), στις 5.778,15 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

