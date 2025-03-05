Η επόμενη φούσκα των κρυπτονομισμάτων μπορεί να έχει πολιτικά αίτια

Του Lionel Laurent*

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό ότι τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση για τον Γουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ, που διετέλεσε ως 25ος πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1897 ως το 1901, στον οποίο πιστώνει την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας «μέσω δασμών και ταλέντου». Πλέον έχουν και άλλο ένα κοινό.

Η πρόταση του Τραμπ για ένα εθνικό, στρατηγικό απόθεμα κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων όπως το Bitcoin και το Solana, θυμίζει την κόντρα επί εποχής ΜακΚίνλεϊ για ένα νομισματικό σύστημα που θα βασίζεται τόσο στο ασήμι όσο και στον χρυσό.

Ο κίνδυνος που εγκυμονεί σήμερα είναι να προκληθεί μια κερδοσκοπική φούσκα που θα απειλήσει το δολάριο των ΗΠΑ - με τους επικείμενους δασμούς τύπου ΜακΚίνλεϊ να επιτείνουν τα δεινά.

Η συγκρότηση ενός αποθέματος κρυπτονομισμάτων αποτελεί αχαρτογράφητη περιοχή για οποιαδήποτε χώρα, πόσο μάλλον για τις ΗΠΑ, και ο Τραμπ ήταν ασαφής όσον αφορά τις λεπτομέρειες του σχεδίου του. Ωστόσο, τα λεγόμενά του υποδηλώνουν ότι δεν σχεδιάζει απλώς τη δημιουργία ενός αποθέματος Bitcoin ή την κατοχή των κρυπτονομισμάτων αξίας 17 δσ. δολαρίων που έχουν κατασχέσει οι αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ.

Η ρητή αναφορά του σε άλλα διακριτικά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως το Ripple, υποδηλώνει ότι σχεδιάζει μια πρωτοφανή αγορά από την κυβέρνηση, ψηφιακών νομισμάτων που είναι εξαιρετικά ευμετάβλητα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο ρυθμιστικών ελέγχων.

Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα τρομακτικό προηγούμενο: πέρα από τον κίνδυνο απωλειών, η οικογένεια Τραμπ έχει συνδράμει στην επιτυχία κρυπτονομισμάτων -όπως το βασιζόμενο στο blockchain Solana memecoin Trump- και τέτοιες γελοιότητες εγείρουν ανησυχίες για απάτες και διαφθορά.

Ωστόσο, υπάρχουν ευρύτερες συνέπειες που σχετίζονται με την πολιτικοποίηση δημοφιλών παράλογων νομισματικών ιδεών και οι οποίες φτάνουν πίσω στη δεκαετία του 1890. Τότε, οι «Silverites» -χρεωμένοι αγρότες που «πάλευαν» με την πτώση των τιμών- τρομαγμένοι από τη στάση των ΗΠΑ που θεωρούσαν τον χρυσό ως το μόνο επιλέξιμο εμπόρευμα ως απόθεμα για κοπή δολαρίου, ζήτησαν την επιστροφή της χώρας στον διμεταλλισμό (έναν τύπο νομισματικού συστήματος όπου η χώρα καθορίζει την αξία του νομίσματός της με βάση τόσο τον χρυσό όσο και το ασήμι).

Εκείνη η διαμάχη περί νομισμάτων ήταν τόσο οδυνηρή όσο είναι κάθε φορά η αξιολόγηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων την Ημέρα των Ευχαριστιών (που θεωρείται ανεπίσημα ως ημέρα ελέγχου της πορείας της αγοράς), φέρνοντας αντιμέτωπους αυτούς που θεωρούσαν τον χρυσό ως το τελευταίο εχέγγυο τιμιότητας και εκείνους που ήλπιζαν να μειώσουν τα χρέη τους κατά το ήμισυ αποπληρώνοντάς τα με άφθονο ασήμι.

Όπως ακριβώς το λόμπι των κρυπτονομισμάτων και λαϊκοί οπαδοί του Τραμπ συνέβαλαν στη στροφή του υπέρ του Bitcoin κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο διμεταλλισμός αποτέλεσε ένα λαϊκίστικο επιχείρημα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ΜακΚίνλεί.

Οι Silverites ήταν μάλιστα, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ρόμπερτ Σίλερ, οι πρόγονοι του κινήματος MAGA (Make America Great Again), τόσο γιατί υποστήριζαν «ενθέρμως τον Αμερικανισμό» όσο και γιατί δυσφημίστηκαν από το κατεστημένο.

Μετά από μια ομιλία υπέρ του ασημιού από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, ο ΜακΚίνλεϊ εξελέγη στην προεδρία υποσχόμενος ότι θα επιδιώξει «με ζέση» την υιοθέτηση του διμεταλλισμού από όλο τον κόσμο (ουσιαστικά υποσχέθηκε να υιοθετήσει τον διμεταλλισμό αν τον ενστερνιστούν και άλλες μεγάλες οικονομίες, ωστόσο υπονόμευσε την όλη προσπάθεια καταλήγοντας τελικά να συνδέσει το δολάριο με τον κανόνα του χρυσού). Επρόκειτο για μια «αποστολή» που υποσχόταν αφενός να βάλει ένα τέλος στην υποτιθέμενη αδικία και αφετέρου ήταν αρκετά περίπλοκη που να θεωρείται «ψαγμένη».

Οι παραλληλισμοί με το σήμερα υποδηλώνουν ότι το απόθεμα του Τραμπ, εάν όντως υλοποιηθεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα αφήγημα με εκτεταμένες επιπτώσεις. Η πολιτική ευλογία στις αγορές κρυπτονομισμάτων -παρόμοια με την ευλογία προς το ασήμι το 1890 από την κυβέρνηση των ΗΠΑ- θα μπορούσε να προσδώσει στην αγορά τη νομιμότητα να λειτουργεί ως νομισματική εναλλακτική, καλή ή όχι.

Παρότι προφανώς απέχουμε πολύ από το να καταστούν τα κρυπτονομίσματα νόμιμο χρήμα, η φοροπροστασία που προσφέρει η αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα κάνει πολλά κρυπτονομίσματα να φαντάζουν ασφαλή επιλογή.

Αυτό ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, περισσότερη αστάθεια και δυνητικά μεγαλύτερη ανισότητα εάν κρίνουμε από τις διακυμάνσεις των τιμών του Trumpcoin ή του memecoin Libra που συνδέεται με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι.

Αυτό το είδος κερδοσκοπικής φούσκας που έχει λάβει την ευλογία πολιτικών θα μπορούσε εν τέλει να αποτελέσει τεράστια δοκιμασία για το δολάριο ΗΠΑ, το οποίο ο ΜακΚίνλεϊ κατέληξε να συνδέσει με τον κανόνα του χρυσού - έως ότου ο πολλά χρόνια μετά διάδοχός του, Ρίτσαρντ Νίξον, διέρρηξε αυτόν τον δεσμό και ανοικοδόμησε το παγκόσμιο σύστημα.

Το έμμεσο μήνυμα του Τραμπ ότι οι άνθρωποι πρέπει να πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στις ΗΠΑ και να αγοράσουν κρυπτονομίσματα είναι επικίνδυνο, ιδίως σε μια περίοδο που η οικονομία δέχεται πιέσεις από τους επιβαλλόμενους δασμούς και αυτό που ο Ρέι Ντάλιο χαρακτηρίζει ως διαφαινόμενη «καρδιακή προσβολή» λόγω του υψηλού χρέους.

Θα αποτελέσει μια δοκιμασία του νόμου Γκρέσαμ, βάσει του οποίου το κακό χρήμα επικρατεί του καλού.

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ – γιατί μπορεί να θυμίζει τελικά το χρήμα μιας άλλης εποχής, παρά το χρήμα του μέλλοντος.

*Ο Lionel Laurent είναι αρθρογράφος της στήλης Bloomberg Opinion και καλύπτει θέματα που αφορούν το μέλλον της αγοράς χρήματος και το μέλλον της Ευρώπης



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.