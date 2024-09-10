Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα αύξηση 9,2% στις τιμές των διαμερισμάτων

Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 10,7% και των παλαιών στο 8,3%

ακίνητα

Νέα αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των διαμερισμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο β' τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν (σε ονομαστικούς όρους) κατά μέσο όρο 9,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Για το 2023, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 11,9% το 2022. 

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 10,7% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,3% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2023, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 12,8%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,5% το 2022, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 14,5% το 2023, έναντι ρυθμού αύξησης 11,6% το 2022.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 9,1% στην Αθήνα, 12,1% στη Θεσσαλονίκη, 7,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 10,4% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2023, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2022 ήταν 13,8%, 16,5%, 14,9% και 11,6% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2024 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 9,0% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2023, ενώ για το 2023 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 14,2% (αναθεωρημένα στοιχεία).

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)

 

  
   

 

2022

2023*

2023*

2024*

    

β΄

γ΄*

δ΄*

α΄*

β΄*

    

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

    

    Δείκτης τιμών (2007=100)

81,1

92,3

91,3

93,5

95,5

98,2

99,7

    

    (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

11,9

13,8

14,8

12,6

12,4

10,6

9,2

    
     

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

    

   1.  Νέα (έως 5 ετών)

    

        Δείκτης τιμών (2007=100)

85,1

96,0

95,2

97,3

99,5

102,4

105,3

    

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

12,5

12,8

13,8

12,0

11,7

11,1

10,7

    

   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

    

        Δείκτης τιμών (2007=100)

78,5

89,9

88,8

91,1

93,0

95,6

96,2

    

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

11,6

14,5

15,5

13,1

12,8

10,3

8,3

    
     

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

    

   1.  Αθήνα

    

        Δείκτης τιμών (2007=100)

86,1

98,0

96,7

99,1

101,4

104,0

105,4

    

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

13,9

13,8

14,9

12,5

11,1

9,5

9,1

    

   2.  Θεσσαλονίκη

    

        Δείκτης τιμών (2007=100)

74,9

87,3

86,1

89,0

91,0

93,5

96,5

    

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

12,7

16,5

17,6

16,1

15,2

12,8

12,1

    

   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις

    

        Δείκτης τιμών (2007=100)

75,8

87,1

86,6

88,8

90,4

92,0

93,0

    

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

11,0

14,9

15,9

14,4

14,3

11,2

7,3

    

   4.  Λοιπές περιοχές

    

        Δείκτης τιμών (2007=100)

78,4

87,4

86,7

88,5

90,2

94,0

95,8

    

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

8,2

11,6

12,4

10,0

12,4

11,6

10,4

    

   5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)

    

        Δείκτης τιμών (1997=100)

207,9

237,4

234,3

241,1

246,4

252,4

255,4

    

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

12,4

14,2

15,2

13,2

12,5

10,9

9,0

    

 (1) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.

 * Προσωρινά στοιχεία.

    Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ακίνητα διαμέρισμα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark