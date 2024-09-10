Το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε το πρόστιμο 2,4 δισ. ευρώ στην Google

Επικυρώθηκε σήμερα από το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το πρόστιμο των 2,4 δισ. ευρώ που επιβλήθηκε στην Google για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά ευνοώντας τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε βάσει της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κατέληξε το 2017.

Η Επιτροπή είχε καταλήξει τότε ότι η Google ευνοεί τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών έναντι των αντιπάλων της.

Η Google άσκησε έφεση κατά της απόφασης στο Γενικό Δικαστήριο, το δεύτερο ανώτερο δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο επικύρωσε επίσης το πρόστιμο.

Στη συνέχεια, η Google έφερε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ), το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ.

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση και επικύρωσε το πρόστιμο της Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

