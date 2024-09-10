Διευκρινίσεις σχετικά με τις 12 αυξήσεις στις αποδοχές και τις 12 μειώσεις φόρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, δίνει μέσω ερωταπαντήσεων το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται πως όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΟΙΚ, Κωστής Χατζηδάκης, το καθαρό δημοσιονομικό κόστος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ.

1.Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις του Δημοσίου ανταποκρίνονται στη θετική πορεία της οικονομίας που παρουσιάζετε; Ή θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες;

Κατ αρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ερχόμαστε: η χώρα πέρασε μια δεκαετή οικονομική κρίση με τις γνωστές συνέπειες. Η πρόοδος στο έλλειμμα, το χρέος, την ανεργία, τα εισοδήματα, την ανάπτυξη είναι πράγματι μεγάλη, αλλά μεγάλη είναι και η απόσταση που πρέπει ακόμη να καλύψουμε.

Δεύτερον, οι αυξήσεις στις συντάξεις και τους μισθούς στο Δημόσιο τομέα που ανακοινώθηκαν δεν θα έπρεπε να υποτιμώνται. Θα έχουμε αύξηση 2,2-2,5% στις συντάξεις το 2025 η οποία μαζί με τις νέες συνταξιοδοτήσεις φθάνει στο 1 δισ. ευρώ, έκτακτη ενίσχυση για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, ύψους 100 εκατ. ευρώ, και οριζόντια αύξηση στους μισθούς του Δημοσίου η οποία το 2025 θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. και ως το 2027 θα φθάσει στα 500 εκατ. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για ενίσχυση εισοδημάτων και μείωση φόρων για το 2025 ξεπερνά το 1,4 δισεκ. ευρώ.

Τρίτον, υπάρχουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες τους οποίους οφείλουμε να σεβαστούμε, όπως ισχύει και για όλες τις χώρες της ΕΕ. Και τέταρτο ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι κανόνες υπάρχουν πάντοτε οι αγορές. Σε περίπτωση που υπερβούμε τις δυνατότητες μας, αντί για αναβαθμίσεις και μείωση των επιτοκίων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου που βλέπουμε τώρα, θα επιστρέψουμε σε εποχές που κανένας λογικός άνθρωπος δεν θέλει να ξαναζήσει. Θύμα σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν πρώτοι οι ευάλωτοι.

2. Μόνο οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα είναι εκείνοι που θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους;

Η Κυβέρνηση αυτή, από τις αρχές του 2023, έχει αυξήσει ήδη δυο φορές τις συντάξεις (συνολική αύξηση της τάξεως του 11%). Από 1-1-2025 οι συντάξεις θα αυξηθούν μια ακόμη φορά, με τη φόρμουλα που λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την αύξηση του ΑΕΠ, σε ποσοστό που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2,2 και 2,5 %.

Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση προσπαθεί και βρίσκει τρόπους στο να στηριχθούν και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. Για αυτό και πέρυσι κατεβλήθη το έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο πρόκειται να καταβληθεί και φέτος σε 700.000 συνταξιούχους.

Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το Δεκέμβριο έκτακτη οικονομική ενίσχυση 100-200 ευρώ ως εξής:

για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 200 ευρώ,

για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 700,1 έως 1100 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 150 ευρώ,

για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1100,1 έως 1600 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 100 ευρώ.

Η Κυβέρνηση δεν διστάζει στο να φορολογήσει ακόμη και εκτάκτως τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως έκανε φέτος με τα διυλιστήρια, προκειμένου να βρεθούν πόροι για να στηριχθούν τόσο οι χαμηλοσυνταξιούχοι όσο και υπόλοιποι ευάλωτοι συμπολίτες μας.

3. Με ποιον τρόπο ωφελούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ;

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ωφελούνται διπλά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Καταρχάς, προβλέπεται οριζόντια αύξηση των μισθών με γνώμονα την αντίστοιχη αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα που θα ισχύσει το επόμενο έτος, ούτως ώστε ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο (σήμερα 850 ευρώ) να μην υπολείπεται του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα (που είναι σήμερα 830 ευρώ αλλά με την αύξηση το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο).

Το ύψος της αύξησης που θα δοθεί από 1ης Απριλίου 2025 στο Δημόσιο εξαρτάται από την αντίστοιχη αύξηση που θα προσδιοριστεί μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος για τον κατώτατο μισθό είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Έτσι, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν σταδιακά έως το 2027 οριζόντια αύξηση ύψους 100 ευρώ μικτά συνολικά, ώστε ο εισαγωγικός από τα 850 ευρώ σήμερα να ανέλθει στα 950 ευρώ και με αντίστοιχη αύξηση στους υψηλότερους μισθούς.

Υπενθυμίζεται επίσης η διεύρυνση του επιδόματος επίτευξης στόχων σε περισσότερους φορείς του Δημόσιου τομέα. Πράγμα που θα είναι επίσης μια σημαντική ενίσχυση για όσους δημόσιους υπαλλήλους το λάβουν με βάση τη σχετική αξιολόγηση.

Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους και μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών τους εισφορών καθώς από 1-1-2025 μειώνονται κατά 1 μονάδα, από 0,5% που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.

4. Οι αυξήσεις και οι μειώσεις φόρων που ανακοινώθηκαν για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους καλύπτουν την άνοδο του κόστους ζωής;

Η κυβέρνηση υλοποίησε μια σειρά από πρωτοβουλίες με τις οποίες οι αποδοχές όχι μόνο όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αλλά και των μισθωτών που βρίσκονται στη μέση της κλίμακας, αυξάνονται με ρυθμό υψηλότερο του πληθωρισμού.

Από το 2019, υπενθυμίζεται, μειώθηκε η φορολογία εισοδήματος, αυξήθηκε το αφορολόγητο για τα παιδιά, καταργήθηκε η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης και μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες από 1-1-2025 περιορίζονται περαιτέρω κατά 1% (όπως και για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα). Με τη μείωση αυτή, οι ασφαλιστικές εισφορές φθάνουν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σε επίπεδο ονομαστικών αποδοχών, ο κατώτατος μισθός από 650 ευρώ το 2019 αυξήθηκε στα 830 ευρώ τον Απρίλιο του 2024 και θα αυξηθεί περαιτέρω το 2025, με τη διαδικασία διαβούλευσης που ισχύει.

Ο μέσος μισθός σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ από 1046 ευρώ το 2019, τώρα υπολογίζεται σε πάνω από 1300 ευρώ.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι:

Η αύξηση των καθαρών αποδοχών από το 2019 για μισθωτό που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό (αναλόγως του αριθμού των τέκνων και συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2025) ανέρχεται σε περίπου 30%, ενώ για μισθωτό που λαμβάνει τον μέσο μισθό η αύξηση είναι περίπου 25%.

Αντίστοιχα στο διάστημα 2019 - Ιούλιο 2024 η σωρευτική αύξηση του γενικού δείκτη τιμών είναι 15,9%.

Δηλαδή οι πραγματικές αποδοχές αυξήθηκαν περισσότερο από τον πληθωρισμό.

Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι οι μισθολογικές ενισχύσεις είναι αρκετά σημαντικές με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και απαντούν σε σημαντικό βαθμό στην ανάγκη στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών.

5. Γιατί δεν ανακοινώθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;

Το αντίθετο συνέβη! Όλα τα μέτρα που αφορούν μειώσεις φόρων και ενίσχυση του εισοδήματος απαντούν σε σημαντικό βαθμό και στο πρόβλημα της ακρίβειας! Οι αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, η μείωση κατά μια μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυξήσεις στις συντάξεις, η μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο για τους αγρότες, η καταβολή του έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης τον Δεκέμβριο, η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, είναι μερικές μόνο από τις ενισχύσεις που το σύνολο των πολιτών θα δουν έμπρακτα στις τσέπες τους. Η καλύτερη άλλωστε απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη ενίσχυση των μισθών και η συνεχής μείωση των φορολογικών βαρών. Αυτό θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να πράττει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοσιονομικής σοβαρότητας.

6. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού;

Με έσοδα, υπενθυμίζεται, από την έκτακτη φορολόγηση των εταιριών διύλισης η κυβέρνηση προχωρά το Δεκέμβριο στην ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα:

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν επιπλέον μία δόση επιδόματος παιδιού.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ και οι δικαιούχοι του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200 ευρώ.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δικαιούχοι του αντίστοιχου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Από την έκτακτη φορολογία που επιβλήθηκε στα διυλιστήρια χρηματοδοτείται εξάλλου και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά.

7. Η Κυβέρνηση επιμένει στην συνέχιση της πολιτικής της για μείωση φόρων; Και αν ναι, με ποιον τρόπο το κάνει πράξη;

Η Κυβέρνηση ποτέ δεν σταμάτησε να υιοθετεί και να υλοποιεί πολιτικές περιορισμού των φορολογικών βαρών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί στον πυρήνα της πολιτικής της η μετρημένη μείωση της φορολογίας είναι βασικό εργαλείο ανάπτυξης της οικονομίας, ενίσχυσης της απασχόλησης και δίκαιης παραγωγής πλούτου με οφέλη τελικά και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Έτσι λοιπόν για το 2025 υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 1%, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος, χορηγείται φοροαπαλλαγή για τα κενά ακίνητα που θα νοικιαστούν, διπλασιάζεται η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες, μονιμοποιείται η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Και παρά τις σημαντικές μειώσεις που έγιναν από το 2019 (π.χ. στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, στον ΕΝΦΙΑ, στις γονικές παροχές κ.α.) τα έσοδα του Δημοσίου αυξάνονται καθώς από τη μια πλευρά μεγαλώνει η «πίτα» της οικονομίας και από τη άλλη αποδίδουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Είναι ενδεικτικό ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2024 με πληθωρισμό κάτω από 3% είχαμε αύξηση των εισπράξεων κατά 10,5%. Που σημαίνει ότι το 7% προέρχεται από την ανάπτυξη και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

8. Οι γιατροί του ΕΣΥ μπορούν να περιμένουν κάποια επιπλέον στήριξη για το 2025;

Συνολικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο της πολιτικής της Κυβέρνησης για ενίσχυση των απολαβών και διευκόλυνσης του έργου τους. Εκτός από τις μισθολογικές ενισχύσεις του προηγούμενου έτους και την αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των εφημεριών τους, από τον Σεπτέμβριο του 2024 εφαρμόζεται αυξημένο κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής των ιατρών του ΕΣΥ σε προβληματικές και άγονες περιοχές ύψους 200 έως και 600 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με την ειδικότητα και την περιοχή. Σήμερα αφορά περίπου 3.300 ιατρούς του ΕΣΥ, με στόχο αυτός ο αριθμός να αυξηθεί, και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 16 εκατ. ευρώ. Επιπλέον από το 2025 θα ισχύει αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών ιατρών του ΕΣΥ με συντελεστή 22%. Το μηναίο καθαρό όφελος μεσοσταθμικά για τους ιατρούς υπολογίζεται σε 150 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει τα 200 ευρώ. Τέλος, όπως όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, έτσι και οι γιατροί του ΕΣΥ θα δουν αυξήσεις στις απολαβές τους από τον επόμενο χρόνο και εξαιτίας της μείωσης- κατά 1 μονάδα- των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και της γενικής αύξησης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων το επόμενο έτος.

9. Ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα των ενστόλων για αυξήσεις στις αποδοχές τους;

Η κυβέρνηση προχώρησε σε μια χειρονομία που είχε και μια συμβολική αξία για τους ενστόλους, καθώς πέραν των αυξήσεων που θα λάβουν όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι , εκείνοι θα έχουν και μια πρόσθετη μικρή αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν για τη νυχτερινή εργασία.

Γι αυτό εξαντλώντας τα περιθώρια των σημερινών δυνατοτήτων αποφασίστηκε μια αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των νυχτερινών των ένστολων (αστυνομία, πυροσβεστικό σώμα, λιμενικό, ένοπλες δυνάμεις) από 1/1/2025. Ενδεικτικά για αστυνομικό με 64 ώρες νυχτερινής απασχόλησης το μήνα η εν λόγω καθαρή αύξηση αντιστοιχεί σε 264 ευρώ το χρόνο. Ωστόσο οι ένστολοι θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους και λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και εξαιτίας της γενικής αύξησης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων το επόμενο έτος. Επομένως η συνολική αύξηση για τους ίδιους θα είναι αρκετά υψηλότερη.

10. Η φοροαπαλλαγή για τα κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν και η παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις οικοδομές αρκούν για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα;

Τα μέτρα αυτά είναι μόνο εκείνα που σχετίζονται με τη φορολογία. Η νέα στεγαστική πολιτική περιλαμβάνει δέσμη πρωτοβουλιών όπως πχ το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ, οι αυξημένες ενισχύσεις για την ανακαίνιση κτιρίων, η κοινωνική αντιπαροχή, τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε κορεσμένες περιοχές κ.α. που θα παρουσιαστούν πολύ σύντομα από τα αρμόδια υπουργεία. Η κυβέρνηση συνδυάζει τα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες με πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στις κατασκευές με στόχο να αυξηθεί η προσφορά στην αγορά κατοικίας και να συγκρατηθούν τα ενοίκια.

11. Πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα γίνει κατάχρηση του μέτρου για τα αφορολόγητα ενοίκια ή δεν θα γίνουν εξώσεις προκειμένου να συναφθούν νέες αφορολόγητες μισθώσεις;

Η κύρια δικλείδα ασφαλείας είναι ότι οι κατοικίες που θα ενταχθούν στο μέτρο πρέπει να είναι δηλωμένες ως κενές ή να διατίθεντο σε βραχυχρόνια μίσθωση τουλάχιστον τα τρία προηγούμενα χρόνια στην ΑΑΔΕ. Στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και όχι να ανακυκλωθούν οι υφιστάμενες. Τίθεται επίσης ως όριο τα 120 τετραγωνικά γιατί προτεραιότητα αποτελούν τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα αλλά και προθεσμία για τη σύναψη των νέων μισθώσεων έως 31.12.205 διότι ενδιαφέρει η άμεση αύξηση της προσφοράς. Η κυβέρνηση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών και αναμένει άμεσα την ανταπόκρισή τους. Στο κάτω κάτω με τη σύναψη των μισθώσεων αυξάνονται και τα δικά τους εισοδήματα τα οποία επιπλέον στην περίπτωση αυτή θα είναι αφορολόγητα.

12. Αντιμετωπίζονται οι αντιδράσεις των ελευθέρων επαγγελματιών σε σχέση με τον νέο τρόπο φορολόγησης τους;

Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε μια αναλυτική εξέταση των δεδομένων που προέκυψαν από το νέο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και τον επιπλέον φόρο που προέκυψε για αυτούς. Χωρίς όμως να απομακρυνθεί από το στόχο να μην πληρώνει μεσοσταθμικά περισσότερους φόρους ο μέσος μισθωτός και ο μέσος συνταξιούχους από το μέσο ελεύθερο επαγγελματία, όπως συνέβαινε επί πολλά χρόνια.

Με βάση την εμπειρία εφαρμογής του νέου συστήματος η κυβέρνηση ανακοίνωσε 4 σημειακές αλλαγές με βασικότερες την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, 325 ευρώ για κάθε ελεύθερο επαγγελματία και τη διεύρυνση του μειωμένου κατά 50% τεκμηρίου για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς με πληθυσμό όχι πλέον έως 500 αλλά έως 1.500 κατοίκους.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στις αλλαγές που από την πείρα της εφαρμογής του νόμου κρίνονται σωστές χωρίς να δημιουργηθεί ένα αίσθημα αδικίας για άλλες κοινωνικές ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος είχε σαν αποτέλεσμα για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ύψος των φόρων του μέσου μισθωτού να είναι λίγο χαμηλότερο από εκείνο του μέσου ελεύθερου επαγγελματία.

13. Θα συνεχιστεί η πολιτική της Κυβέρνησης για παροχή κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες προκειμένου να ασφαλίσουν τα ακίνητα τους;

Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο ζήτημα της ασφάλισης των ακινήτων λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη από την μια τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη την ανάγκη για κινητροδότηση των ιδιοκτητών προκειμένου να κινηθούν γρηγορότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Για αυτό λοιπόν διπλασιάζεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ –που ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος- για τις κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές, από 10 σε 20%. Το μέτρο αφορά τις κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ ενώ για κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ παραμένει η έκπτωση του 10%.

Επιπλέον, οι κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ που δεν θα έχουν ασφαλιστεί έως την 1η Ιουνίου 2025, από την ημερομηνία αυτή και μετά δεν θα αποζημιώνονται για φυσικές καταστροφές.

Από την ίδια ημερομηνία, όλες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές (σήμερα το μέτρο ισχύει με όριο 2 εκατ. τζίρο).

Στόχος του μέτρου είναι να υπάρξει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη των ιδιοκτητών ώστε σε περίπτωση ζημιάς από φυσικές καταστροφές που έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, να μην υποστούν ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά. Είναι προφανές παράλληλα ότι παρά το ειδικό ταμείο που έχει δημιουργηθεί, ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύπτει την πλήρη αποζημίωση όλων των ιδιοκτητών σε περιπτώσεις σοβαρής κρίσης. Για τους λόγους αυτούς δίνεται στους ιδιοκτήτες - με αντίστοιχη απώλεια εσόδων για το Δημόσιο - αυξημένο κίνητρο ασφάλισης των κτιρίων.

14. Το “πακέτο” της ΔΕΘ είναι συμβατό με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες;

Η απάντηση είναι θετική καθώς η βάση για όλες τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι η δημοσιονομική σοβαρότητα. Εξαντλούνται μεν τα περιθώρια του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών κανόνων αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτραπεί δημοσιονομική αποσταθεροποίηση. Η οριστική απάντηση τυπικά θα δοθεί από τις Βρυξέλλες σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα επιβεβαιώσει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Σε αντίθεση πρέπει να σημειωθεί με αρκετές χώρες της ΕΕ καθώς 8 από αυτές έχουν μπει ήδη σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος. Με δεδομένη την κρίση της περασμένης δεκαετίας, κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την πατρίδα μας. Η αύξηση των αποδοχών και οι μειώσεις των φόρων ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ στηρίζονται στην περίπτωση της Ελλάδας στην ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και στις επιτυχίες στο μέτωπο περιορισμού της φοροδιαφυγής. Προχωρούμε σοβαρά και αυτό αναγνωρίζεται στην Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.