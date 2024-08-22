Ψηφιακή ταυτότητα αποκτούν τα ακίνητα και οι κάτοχοί τους θα μπορούν να έχουν την εικόνα τους στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω της εφαρμογής wallet που παρέχεται στο Gov.gr. Εμβαδόν, περίμετρος, χρήση γης και άλλα στοιχεία θα βρίσκονται σύντομα στο ψηφιακό πορτοφόλι μέσω της εφαρμογής που διατίθεται σε κινητά και tablets.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικηγόροι - και γενικότερα οι εμπλεκόμενοι- ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εντοπίζουν ή να ενημερώνονται από τους ιδιοκτήτες εύκολα και γρήγορα για το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας.

Θα έχουν όλοι την ίδια εικόνα για το ακίνητο χωρίς να χρειάζεται διασταύρωση και επιβεβαίωση στοιχείων.

Η ψηφιακή ταυτότητα θα δίνεται σε ακίνητα όπου υπάρχει συμφωνία στοιχείων σε όλες τις υπηρεσίες.

Δεν θα χρειάζεται διασταύρωση και επιβεβαίωση στοιχείων - Συναίνεση με ένα κλικ

Σήμερα, το ίδιο ακίνητο εμφανίζεται αλλιώς στην εφορία, αλλιώς στην πολεοδομία και αλλιώς στον δήμο. Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα προβλήματα και να υπάρξει ενιαία εικόνα για το ακίνητο.

Οι πολίτες μέσω του wallet θα δίνουν έγκριση στους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ώστε εκείνοι να αντλούν τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ολοκληρώνεται μια διαδικασία που σχετίζεται με το ακίνητο τους.

Πρακτικά οι πολίτες θα δίνουν τη συναίνεσή τους μέσω του ψηφιακού τους πορτοφολιού για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και άλλες συναλλαγές που αφορούν στην ακίνητη περιουσία τους. Πρωτίστως όμως, θα μπορούν να βλέπουν πώς έχει αποτυπωθεί η περιουσία τους. Δηλαδή ποια είναι η επιφάνεια και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους, ποια η περίμετρος, η χρήση γης, και γενικά, μέσω του ψηφιακού χάρτη, θα ενημερώνονται για τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν σε κάθε περιοχή.

Μάλιστα, μέσω της διεύρυνσης της λειτουργίας του maps.gov.gr, οι πολίτες για πρώτη φορά θα βλέπουν οριοθετημένη την περιουσία τους σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, ανεξαρτήτως της φάσης κτηματογράφησης.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για όλους, χωρίς διαβαθμισμένη πρόσβαση, μέσω ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος πλοήγησης, ενώ είναι πλέον προσβάσιμη και από κινητά. Η νέα πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί με τα δεδομένα των γεωτεμαχίων του Κτηματολογίου. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να βλέπει στον χάρτη τόσο τα όρια κάθε οικοπέδου, όσο και τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που αυτό φέρει.

Ακόμα θα διατίθενται πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την πορεία του Κτηματολογίου και γενικότερα την κτηματαγορά.





