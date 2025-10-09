Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, με το ασήμι να φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό και να ξεπερνά το όριο των 50 δολαρίων.

Οι τιμές φαίνεται πως συνέχισαν να επηρεάζονται από το shutdown της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει αναβάλει τη δημοσίευση πολλών οικονομικών στοιχείων, αυξάνοντας περαιτέρω τις ανησυχίες για την κατάσταση της οικονομίας και αφήνοντας τους επενδυτές χωρίς σαφή καθοδήγηση.

Το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 2,35%, διαμορφούμενο στα 50,03 δολάρια ανά ουγγιά στις 8:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Ένα λεπτό αργότερα, ο χρυσός παρέμενε σταθερός στα 4.041,23 δολάρια ανά ουγγιά. Στις 8:33 π.μ., η τιμή της πλατίνας σημείωσε άνοδο 0,22% και διαμορφώθηκε στα 1.673,51 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο εκτινάχθηκε κατά 3,75%, φτάνοντας στα 1.461,47 δολάρια ανά ουγγιά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.