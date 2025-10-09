Λογαριασμός
Νέο υψηλό όλων των εποχών για το ασήμι, έσπασε το φράγμα των 50 δολαρίων ανά ουγγιά

Ακολουθεί κατά πόδας το χρυσό που επίσης έσπασε το υψηλότερό του ρεκόρ - Οι τιμές φαίνεται να επηρεάζονται από το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ

ασήμι

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, με το ασήμι να φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό και να ξεπερνά το όριο των 50 δολαρίων.

Οι τιμές φαίνεται πως συνέχισαν να επηρεάζονται από το shutdown της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει αναβάλει τη δημοσίευση πολλών οικονομικών στοιχείων, αυξάνοντας περαιτέρω τις ανησυχίες για την κατάσταση της οικονομίας και αφήνοντας τους επενδυτές χωρίς σαφή καθοδήγηση.

Το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 2,35%, διαμορφούμενο στα 50,03 δολάρια ανά ουγγιά στις 8:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Ένα λεπτό αργότερα, ο χρυσός παρέμενε σταθερός στα 4.041,23 δολάρια ανά ουγγιά. Στις 8:33 π.μ., η τιμή της πλατίνας σημείωσε άνοδο 0,22% και διαμορφώθηκε στα 1.673,51 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο εκτινάχθηκε κατά 3,75%, φτάνοντας στα 1.461,47 δολάρια ανά ουγγιά.

