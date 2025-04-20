Πολύτιμα κοσμήματα και ιστορικοί πολύτιμοι λίθοι στην έκθεση «Cartier» στο Μουσείο V&A

Την πολύπλευρη ιστορία, την τέχνη, το σχέδιο και τη δεξιοτεχνία του γαλλικού οίκου πολυτελών κοσμημάτων Cartier εξερευνά νέα έκθεση στο Μουσείο V&A στο Λονδίνο.

Η πρώτη έκθεση στο Ηνωμένο Βασιλείο του οίκου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια περιλαμβάνει περισσότερες από 350 δημιουργίες, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων - δανείων από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ από τη Βασιλική Συλλογή, καθώς και άλλων θησαυρών από Μουσεία σε όλο τον κόσμο και ιδιωτικές συλλογές.

Καταγράφοντας την άνοδο του Cartier από την ίδρυσή του το 1847 έως την εξέλιξή του «στον κοσμηματοπώλη των βασιλιάδων και τον βασιλιά των κοσμημάτων», η έκθεση «Cartier» εξετάζει την εξέλιξη της κληρονομιάς του οίκου στην τέχνη, το σχέδιο και τη χειροτεχνία από τις αρχές του 20ου αιώνα και περιγράφει λεπτομερώς πώς οι τρεις εγγονοί του ιδρυτή της κοσμηματοποιίας, Louis-François Cartier (Φρανσουά Λουί Καρτιέ) Louis, Pierre and Jacques (Λουί, Πιερ και Ζακ) προχώρησαν στις αρχές του 20ου αιώνα στη δημιουργία του πρώτου αναγνωρισμένου παγκοσμίως οίκου κοσμημάτων με καταστήματα στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.

Η καρφίτσα Williamson Diamond με ροζ διαμάντι Williamson 23.6 καρατίων, που παραγγέλθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου το 1953, το εκθαμβωτικό δαχτυλίδι αρραβώνων της Γκρέις Κέλι, που φορούσε στην τελευταία της ταινία προτού γίνει πριγκίπισσα του Μονακό, το εμβληματικό ρολόι Crash και η τιάρα με 1.040 διαμάντια που φόρεσε η Rihanna στη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού W του 2016, περιλαμβάνονται στα πολύτιμα εκθέματα.

Ξεχωρίζουν επίσης το κολιέ που ανήκει στην Αμερικανίδα κληρονόμο Μπάρμπαρα Χάτον, κατασκευασμένο από μια από τις καλύτερες συλλογές με χάντρες νεφρίτη που υπάρχουν, καθώς και η καρφίτσα Allnatt με κίτρινο διαμάντι 101 καρατίων.

«Η έκθεση εξετάζει πώς οι Λούι, Πιερ και Ζακ Καρτιέ μαζί με τον πατέρα τους Άλφρεντ, υιοθέτησαν μια στρατηγική πρωτότυπου σχεδιασμού, εξαιρετικής δεξιοτεχνίας και διεθνούς επέκτασης που μετέτρεψε τον παριζιάνικο οικογενειακό οίκο κοσμημάτων σε γνωστό όνομα» λένε οι επιμελήτριες της έκθεσης Έλεν Μολεσγουόρθ και Ρέιτσελ Γκάραχαν στην περιγραφή της έκθεσης.

Στις τρεις κύριες ενότητες της έκθεσης ανιχνεύονται η εξέλιξη του Cartier σε παγκόσμια αυτοκρατορία, η κληρονομιά της τεχνικής εφευρετικότητάς του και η εκλεπτυσμένη προσέγγισή του στη δημιουργία εικόνων και τη διατήρηση του μυστηρίου του σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Εξερευνάται επίσης το σήμα κατατεθέν στυλ του Cartier, το art deco που είναι μόνο ένα σκέλος, καθώς ο ιδρυτής του και οι σχεδιαστές του ήταν ανοιχτοί σε ένα ευρύ φάσμα έμπνευσης από πολιτισμούς, μεταξύ άλλων της Κίνας, της Ιαπωνίας και του Ισλάμ.

Ένας ιδιαίτερα θεαματικός θησαυρός που εκτίθεται είναι η Τιάρα του Μάντσεστερ, την οποία η Μόλσγουορθ περιγράφει ως σύμβολο για τα τρία αδέρφια. «Είναι η τέλεια αρχή της ιστορίας μας για τους τρεις. Η τιάρα κατασκευάστηκε το 1903 στο Παρίσι για μια αγγλική αριστοκρατική οικογένεια, για να φορεθεί από μια Αμερικανίδα, τη Δούκισσα του Μάντσεστερ Κονσουέλο, που την είχε παραγγείλει» τονίζει. Η τιάρα υποδηλώνει τις πρώιμες φιλοδοξίες των αδελφών και την παγκόσμια επιχείρηση που ανέπτυξαν, σημειώνει.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 12 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 16 Νοεμβρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.