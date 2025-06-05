Η τιμή του αργύρου κινήθηκε απότομα υψηλότερα το πρωί της Πέμπτης, φτάνοντας ανώτερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και πλέον.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ασήμι αυξήθηκαν περισσότερο από 4%, διαπραγματευόμενα πάνω από τα 36 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή για το μέταλλο από τις αρχές του 2012.

Το ράλι του ασημιού

Το ασήμι έχει σημειώσει υψηλές αποδόσεις το 2025 και η τιμή του έχει αυξηθεί περισσότερο από 20% από το προηγούμενο έτος μέχρι σήμερα. Το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπολείπεται της ανόδου του χρυσού, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 25%. Η τιμή του χρυσού μεταβλήθηκε ελάχιστα την Πέμπτη, πράγμα που σημαίνει ότι το ράλι του αργύρου έκλεισε ένα μέρος του χάσματος μεταξύ των δύο εμπορευμάτων, σημειώνει το CNBC.

Το ασήμι έχει βιομηχανικές χρήσεις, μεταξύ άλλων σε ηλιακούς συλλέκτες, και θεωρείται επίσης από ορισμένους επενδυτές ως «ασφαλές καταφύγιο», όπως ο χρυσός. Μια πρόσφατη έρευνα του Silver Institute εκτιμά ότι η προσφορά αργύρου ήταν περίπου 15% χαμηλότερη από τη ζήτηση το 2024 και προέβλεπε ότι το έλλειμμα θα παραμείνει και το 2025.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου έχει καταστήσει το ασήμι πιο ελκυστικό για τους αγοραστές, ενώ οι εντεινόμενες εμπορικές εντάσεις, οι αυξανόμενοι δασμοί και η ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του μετάλλου ως παραδοσιακού περιουσιακού στοιχείου «ασφαλούς καταφυγίου».

