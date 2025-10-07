Έφτασε τα 4.000 δολάρια την ουγγιά ο χρυσός σήμερα για πρώτη φορά, καταγράφοντας νέο εντυπωσιακό ρεκόρ, σύμφωνα με το CNBC.
Το πολύτιμο μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο άνω του 50% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και απειλεί την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).
Ο χρυσός έχει ενισχυθεί σημαντικά και λόγω της ισχυρής ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες και τους ιδιώτες επενδυτές, τονίζει το CNBC.
Περισσότερα σε λίγο..
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.