Έφτασε τα 4.000 δολάρια την ουγγιά ο χρυσός σήμερα για πρώτη φορά, καταγράφοντας νέο εντυπωσιακό ρεκόρ, σύμφωνα με το CNBC.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο άνω του 50% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και απειλεί την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ο χρυσός έχει ενισχυθεί σημαντικά και λόγω της ισχυρής ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες και τους ιδιώτες επενδυτές, τονίζει το CNBC.

Περισσότερα σε λίγο..

Πηγή: skai.gr

