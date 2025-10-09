Λογαριασμός
Πώς «βλέπουν» οι αγορές τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα

Το ισραηλινό χρηματιστήριο σημειώνει άνοδο 2,73%, ενώ το σέκελ καταγράφει υψηλό τριετίας - Πώς κινούνται πετρέλαιο, χρυσός, ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αγορές

Iσχυρή άνοδο καταγράφει το ισραηλινό χρηματιστήριο, ωθώντας το σέκελ σε υψηλό τριών ετών, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων, η οποία φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Το ισραηλινό χρηματιστήριο σημειώνει άνοδο 2,73%, ενώ ο δείκτης Tel Aviv Stock Exchange 35 κινείται ανοδικά κατά 1,7%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, με τις κατασκευαστικές εταιρείες και τις τράπεζες να οδηγούν την άνοδο.

Το σέκελ σημειώνει άνοδο 0,7% στα 3,24 ανά δολάριο, σε υψηλό τριετίας, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων σημειώνουν πτώση.

Η αισιοδοξία ότι ο διετής σύγκρουση ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της έχει δώσει ώθηση στις ισραηλινές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες. 

Ο Ντάνιελ Χας της τράπεζας Hapoalim δήλωσε ότι αναμένει το σέκελ να ενισχυθεί σε περίπου 3,20, καθώς η συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων θα τεθεί σε εφαρμογή. Ανέφερε επίσης ότι είναι πιο πιθανό η Τράπεζα του Ισραήλ να μπορέσει να μειώσει τα επιτόκια, σημειώνει το Bloomberg. 

Στις ευρωπαϊκές αγορές οι τάσεις είναι μεικτές, καθώς από τη μία υπάρχει η συμφωνία για τη Γάζα, αλλά εξακολουθεί να κυριαρχεί η αβεβαιότητα από την πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Το πετρέλαιο διαπραγματεύεται πτωτικά την Πέμπτη. Ειδικότερα, το αργό μπρεντ σημειώνει πτώση 0,44% στα 65,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαπραγματεύεται στα 62,25 δολάρια με πτώση 0,48%.

Ο χρυσός, σήμα κατατεθέν των ασφαλών καταφυγίων, σημειώνει πτώση 0,27%, διαπραγματευόμενο στα 4.037 δολάρια ανά ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου έχει σταθεροποιηθεί στο 1,1621.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street, ο S&P 500 και ο Nasdaq σημειώνουν άνοδο 0,58% και 1,12% αντίστοιχα.


 

