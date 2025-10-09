Iσχυρή άνοδο καταγράφει το ισραηλινό χρηματιστήριο, ωθώντας το σέκελ σε υψηλό τριών ετών, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων, η οποία φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Το ισραηλινό χρηματιστήριο σημειώνει άνοδο 2,73%, ενώ ο δείκτης Tel Aviv Stock Exchange 35 κινείται ανοδικά κατά 1,7%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, με τις κατασκευαστικές εταιρείες και τις τράπεζες να οδηγούν την άνοδο.

Το σέκελ σημειώνει άνοδο 0,7% στα 3,24 ανά δολάριο, σε υψηλό τριετίας, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων σημειώνουν πτώση.

Η αισιοδοξία ότι ο διετής σύγκρουση ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της έχει δώσει ώθηση στις ισραηλινές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ντάνιελ Χας της τράπεζας Hapoalim δήλωσε ότι αναμένει το σέκελ να ενισχυθεί σε περίπου 3,20, καθώς η συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων θα τεθεί σε εφαρμογή. Ανέφερε επίσης ότι είναι πιο πιθανό η Τράπεζα του Ισραήλ να μπορέσει να μειώσει τα επιτόκια, σημειώνει το Bloomberg.

Στις ευρωπαϊκές αγορές οι τάσεις είναι μεικτές, καθώς από τη μία υπάρχει η συμφωνία για τη Γάζα, αλλά εξακολουθεί να κυριαρχεί η αβεβαιότητα από την πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Το πετρέλαιο διαπραγματεύεται πτωτικά την Πέμπτη. Ειδικότερα, το αργό μπρεντ σημειώνει πτώση 0,44% στα 65,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαπραγματεύεται στα 62,25 δολάρια με πτώση 0,48%.

Ο χρυσός, σήμα κατατεθέν των ασφαλών καταφυγίων, σημειώνει πτώση 0,27%, διαπραγματευόμενο στα 4.037 δολάρια ανά ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου έχει σταθεροποιηθεί στο 1,1621.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street, ο S&P 500 και ο Nasdaq σημειώνουν άνοδο 0,58% και 1,12% αντίστοιχα.





Πηγή: skai.gr

