Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση των Twenty Four Shopen από τη Motor Oil.

Όπως ανακοινώθηκε, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, σε συνεδρίαση της σε τμήμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση από την «CORΕ INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια της θυγατρικής της εταιρείας «ΕLETAKO LIMITED» («επιχείρηση-όχημα»), του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας συμμετοχών «ZENROW LIMITED» και της θυγατρικής της εταιρείας «TWENTY FOUR SHOPEN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».

Η CORE INNOVATIONS, η οποία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, των Β2Β υπηρεσιών, στη διανομή και στα logistics για τα προϊόντα που εμπορεύεται και τέλος στον κλάδο της λιανικής πώλησης προϊόντων παντοπωλείου, μέσω των καταστημάτων ευκολίας (convenience stores) που λειτουργεί.

Η TWENTY 4 SHOPEN, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την εταιρεία - Στόχο στην παρούσα συγκέντρωση, δραστηριοποιείται στον χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων παντοπωλείου μέσω των καταστημάτων της μίνι μάρκετ που λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Από την ανάλυση της συγκέντρωσης προκύπτει ότι υπό οιονδήποτε ορισμό της σχετικής αγοράς της αγοράς μικρής λιανικής, η δραστηριότητα των μερών είτε δεν παρουσιάζει οριζόντια επικάλυψη είτε, εάν συμπεριληφθούν τα mini-markets που λειτουργούν εντός του χώρου των πρατηρίων καυσίμων, σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε ακτίνες 300 μέτρων μόνον σε επτά περιοχές στην περιφέρεια Αττικής (και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα) η οριζόντια αλληλοεπικάλυψη των μερών οδηγεί σε αμελητέα / de-minimis συνδυαστικά μερίδια αγοράς (η επαύξηση του μεριδίου της νέας οντότητας θα είναι αμελητέα) και συνεπώς, δεν αναμένεται ουδεμία ουσιώδης μεταβολή στις ανταγωνιστικές συνθήκες συνεπεία της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης.

«Ως εκ τούτου, καταλήγει η ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει την κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Πηγή: skai.gr

