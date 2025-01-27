Oι Όμιλοι Motor Oil και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προχωρούν στην από κοινού ανάπτυξη του πρώτου Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου (ΥΑΠ) στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη συμμετοχή του Ομίλου Motor Oil, μέσω της θυγατρικής του Motor Oil Renewable Energy (MORE), με ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Αιολική Προβατά Τραϊανουπόλεως», θυγατρικής του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Η «Αιολική Προβατά Τραϊανουπόλεως» έχει το δικαίωμα ανάπτυξης πιλοτικού ΥΑΠ ισχύος 400 MW, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αλεξανδρούπολης και βόρεια της Σαμοθράκης.

Το πρωτοπόρο αυτό έργο-ορόσημο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, θα είναι το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ.

Επιπλέον, θα αναδείξει τα οφέλη των ΥΑΠ στην εθνική και τοπική οικονομία, καθώς και την αρμονική συνύπαρξη των ΥΑΠ με τομείς όπως η ναυσιπλοΐα και ο τουρισμός.

Μέσω της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη του πρώτου Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου στην Ελλάδα, οι Όμιλοι Motor Oil και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ενισχύουν το αποτύπωμά τους στην εγχώρια παραγωγή καθαρής ενέργειας και υλοποιούν τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τους, ενώ ταυτόχρονα προωθούν έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας.

