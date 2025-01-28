Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 0,37% - Στις 1.545,62 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σε ανοδική τροχιά επανήλθε η χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή υποχώρηση, με τις τιμές των μετοχών να κλείνουν με ήπια άνοδο, σε νέα υψηλά 14 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.545,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από της συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2011 (1.552,20 μονάδες ).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.549,16 μονάδες (+0,60%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 134,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.121.965 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,34%), της ΔΕΗ (+1,94%), της Viohalco (+1,90%), της Elvalhalcor (+1,70%) και του ΟΠΑΠ (+1,34%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-3,33%), του ΟΛΠ (-1,11%) και των ΕΛΠΕ (-0,47%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 5.881.393 και 5.870.542 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 26,34 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 17,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 51 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+9,88%) και Ιατρικό (+9,61%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (-5,34%) και CPI (-4,47%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,0000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 43,5000 -3,33%

ALPHA BANK: 1,7850 -0,11%

AEGEAN AIRLINES: 10,8600 +1,31%

VIOHALCO: 5,9000 +1,90%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4400 -0,32%

ΔΑΑ:8,5300 +0,61%

ΔΕΗ: 13,1600 +1,94%

COCA COLA HBC:33,5800 +1,21%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2400 +0,45%

ΕΛΠΕ: 7,3650 -0,47%

ELVALHALCOR: 2,0950 +1,70%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4000 -0,31%

ΕΥΔΑΠ: 5,9400 +0,68%

EUROBANK: 2,4300 +0,83%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 +0,58%

MOTOR OIL: 21,3400 +1,14%

JUMBO: 25,7400 +0,47%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:34,4000 +1,18%

ΟΛΠ:31,1500 -1,11%

ΟΠΑΠ: 16,6700 +1,34%

ΟΤΕ: 14,9000 +2,34%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,4800 +0,27%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4600 -0,35%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.