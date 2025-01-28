Attica Bank: Ολοκληρωμένη πρόταση με προνομιακές παροχές στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ»

Την ολοκληρωμένη πρότασή της με προνομιακές παροχές στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», παρουσίασε σήμερα η Attica Bank. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα καινούργια γραφεία της Τράπεζας, η διοίκηση της Attica Bank γνωστοποίησε τους προνομιακούς όρους του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», για τους πελάτες της, με μία σειρά επιπρόσθετων παροχών όπως χαμηλό, ανταγωνιστικό επιτόκιο και δωρεάν έξοδα τεχνικού και ενεργειακού ελέγχου που περιλαμβάνει μακροσκοπικό στατικό έλεγχο και πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης, με την υποστήριξη των έμπειρων μηχανικών του ΤΜΕΔΕ, μέσω της θυγατρικής του εταιρίας ATTICABANK PROPERTIES. Επίσης δωρεάν έξοδα νομικού ελέγχου, γρήγορη Διαδικασία Αξιολόγησης και εκταμίευσης αιτήσεων Δανείου, με πρόταση χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση και στοχευμένο έλεγχο διαθεσιμότητας ακινήτων μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας, η οποία θα αναπτυχθεί για τους πελάτες της Τράπεζας από την εταιρία «Ask Wire».

Η πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα στον πελάτη παραμετροποιημένης αναζήτησης με κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος σε διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά.

Επίσης ανακοινώθηκε σταδιακή διάθεση 780 ακινήτων από την Resolute Cepal Greece που έχουν επιλεγεί ειδικά για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και ειδική Προνομιακή Εκπτωση σε προγράμματα ρεύματος ή/και φυσικού αερίου από την Volton Ελληνική Ενεργειακή. Συγκεκριμένα οποιοδήποτε εμπορικά διαθέσιμο πρόγραμμα της Volton κι αν επιλέξει ο δικαιούχος θα έχει επιπλέον έκπτωση 50 ευρώ το χρόνο ανά παροχή, η οποία θα ισχύει για όλο το διάστημα αποπληρωμής του δανείου.

• Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής μέσα από τα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του δικτύου καταστημάτων στα οποία μπορούν να απευθύνονται χωρίς ραντεβού και την προσωποποιημένη υπηρεσία Your Attica, με διευρυμένο ωράριο, μέσω της οποίας θα παρέχεται συμβουλευτική για την αίτηση δανείου.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank κυρία Ελένη Βρεττού, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε θέσει στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας την ενίσχυση του ανταγωνισμού με τελικό αποδέκτη τον πελάτη, μία δέσμευση την οποία κάνουμε πράξη καθημερινά. Το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτήν τη βάση έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που βοηθά τους δικαιούχους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και τους δίνει πρόσβαση και σε επιπλέον υπηρεσίες. Όλα αυτά με γρήγορες διαδικασίες μέσα από το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της και χωρίς ραντεβού πάντα προσανατολισμένα στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιούσιας της Attica Bank κ. Στέλιος Ηλιάδης ανέφερε ότι η Attica Bank δίνει μεγάλο βάρος στη βέλτιστη Δανειακή λύση τόσο για το «Σπίτι μου ΙΙ», όσο και γενικότερα για την στεγαστική πίστη ανεξαρτήτως ηλικίας και την ενεργειακή αναβάθμιση μέσα από μία ολιστική προσέγγιση, με καταρτισμένα στελέχη, χωρίς ραντεβού στα καταστήματα και με εξιδεικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στη διάρκεια της παρουσίασης, για τα οφέλη που προσφέρει η ολοκληρωμένη πρόταση της Attica Bank και το πώς ο πελάτης επωφελείται από την συμμετοχή των επιμέρους φορέων και εταιριών αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, ο CEO της Ask Wire κ. Παύλος Λοίζου, ο CEO Resolute Cepal Greece κ. Κωνσταντίνος Δηλαράς και ο Managing Director και μέλος της Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε. κ. Διονύσης Τσίτος.

Το «Σπίτι μου ΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε υλοποιείται στο πλαίσιο του Δανειακού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU».

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» ανέρχεται σε 2 δις ευρώ, με ανώτατο ποσό δανείου τα 190.000 ευρώ, με μηδενικό επιτόκιο για το 50% του κεφαλαίου του δανείου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα ηλικίας 25 έως 50 ετών που δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία, με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ, έως 20.000 ευρώ για τους άγαμους, 28.000 ευρώ για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.