Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου - Μάλτας για τον πρωτογενή τομέα

Στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Μάλτας στον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι υπουργοί των τριών χωρών, Κώστας Τσιάρας, Μαρία Παναγιώτου και Anton Refalo στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, στις Βρυξέλλες.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η διοργάνωση τακτικών διαβουλεύσεων για θέματα που αφορούν στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, όπως στην εκπαίδευση, στις επιστημονικές εξελίξεις, της οικονομικής συνεργασίας και άλλων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο μνημόνιο αναφέρεται η συγκρότηση ομάδων εργασίας που θα εμβαθύνουν σε συγκεκριμένους τομείς της παραγωγής όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, πρακτικής άσκησης, επισκέψεων μελέτης κ.λπ., με επίκεντρο:

Ποιότητα εδάφους.

Δέσμευση άνθρακα.

Εκπομπές οξειδίων.

Υποστήριξη Νέων Αγροτών,

Ενδυνάμωση των Γυναικών στη Γεωργία.

Προόδους στην καλή διαβίωση των ζώων στα αγροκτήματα

Διαχείριση Υδάτων.

Εναλλακτικές και Βιώσιμες Μέθοδοι Γεωργίας (π.χ. υδροπονία).

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίσημη εκπαίδευση ή/και κατάρτιση.

Παροχή συμβουλών για νομοθετικές αναθεωρήσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Προώθηση της συνεργασίας σε έργα που βοηθούν τους μικρούς αγρότες στην προστιθέμενη αξία, ιδίως στην εμπορία και στη μεταποίηση.

Δημιουργία ή ενίσχυση πληροφοριακών συστημάτων για τη γεωργία.

Διευκόλυνση ανταλλαγών επισκέψεων για αγρότες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, νωρίτερα πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενόψει του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, στην οποία προήδρευσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας με τη Φινλανδή υπουργό Γεωργίας και Δασοκομίας, Sari Essayah.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό Συμβούλιο, καθώς γίνεται ο απολογισμός του δεύτερου έτους των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και προσέθεσε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν κι άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η έξαρση ζωονόσων στην Ευρώπη, η εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στο Βέλγιο και φυσικά η επιτυχής αντιμετώπιση της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών (PPR) στην Ελλάδα.

Οι υπουργοί καλωσόρισαν θερμά τον υποψήφιο επίτροπο για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, Κριστόφ Χάνσεν, και ακολούθως αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2021-2027.

Τέλος, έγινε εκτενής συζήτηση για τις προτεραιότητες της ΚΑΠ μετά το 2027 και όλοι οι παραβρισκόμενοι συμφώνησαν ότι η γεωργία παραμένει τομέας στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατροφική κυριαρχία και να εξασφαλιστεί η διατροφική ασφάλεια.

