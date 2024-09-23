Περισσότεροι τουρίστες στο 7μηνο, ξόδεψαν όμως λιγότερα

Μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 5,7% δείχνουν στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις τουριστικές εισπράξεις το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου.

Ειδικότερα, στο επτάμηνο τα έσοδα φτάνουν τα 10,9 δις ευρώ με αύξηση κοντά στα 600 εκατομμύρια ή 5,6%. Οι τουριστικές αφίξεις, όμως αυξήθηκαν πολλαπλάσια κατά 11,2% και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 5,7%.

Η μέση δαπάνη ανά τουρίστα στο επτάμηνο βρίσκεται στα 583 ευρώ από 619 πέρυσι. Στο επτάμηνο σχεδόν 2 εκατομμύρια τουρίστες παραπάνω στα 17,9 εκατομμύρια από 16,1.

Επιμέρους τον Ιούλιο, όταν και οι εισπράξεις είναι μειωμένες κατά περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι οι Γερμανοί τουρίστες, αν και αυξημένοι κατά 12,3% δαπάνησαν 9,9% λιγότερα για τις διακοπές τους στην Ελλάδα και οι Γάλλοι αν και αυξημένοι κατά 4,3% δαπάνησαν 34,2% λιγότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.