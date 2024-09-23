Συνεχίζει να αγοράζει Commerzbank η Unicredit, κόντρα στις διαθέσεις του Βερολίνου

Περαιτέρω αύξησε τη συμμέτοχή της στην Commerzbank η Unicredit. Εν μέσω γερμανικών αντιδράσεων, η ιταλική τράπεζα απέκτησε επιπλέον ποσοστό στη Commerzbank με αποτέλεσμα να ελέγχει σήμερα το 21%, το οποίο την καθιστά τη μεγαλύτερη μέτοχο. Παράλληλα υπέβαλε αίτημα για να αποκτήσει ποσοστό έως 29,9%.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Unicredit, απέκτησε τις πρόσθετες μετοχές της Commerzbank μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η UniCredit ανακοίνωσε πως ελέγχει το 9% της Commerzbank, επιβεβαιώνοντας πως απέκτησε το ήμισυ του ποσοστού αυτού από τη γερμανική κυβέρνηση.

“Η Unicredit εκτιμά πως υπάρχει σημαντική αξία στην Commerzbank, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε εντός της UniCredit, προς όφελος της Γερμανίας και των μετόχων της τράπεζας. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της UniCredit, η δυνατότητα αυτή απαιτεί δράση για να αποκρυσταλλωθεί” ανέφερε η τράπεζα.

Υπενθυμίζεται πως το Βερολίνο είναι μέτοχος στην Commerzbank από τη χρηματοπιστωτική χρήση του 2008, οπότε και χρειάστηκε να της παράσχει ένεση ρευστότητας ύψους 18,2 δισ. ευρώ, ενώ έχει ακόμη 12% της Commerzbank στην κατοχή του.

Οι μετοχές της Commerzbank ξεκίνησαν με πτώση στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε πως δεν σχεδιάζει να πουλήσει περισσότερες μετοχές της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας. Η ανακοίνωση όμως της Unicredit ότι αύξησε τη συμμετοχή της και πως σκοπεύει να την αυξήσει ακόμη περισσότερο, ανέτρεψε την πτώση με τον τίτλο να γυρνάει σε θετικό έδαφος.

Σύμφωνα με το CNBC, αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης, σε συνάντησή τους την Παρασκευή, συζήτησαν τη συμμετοχή του κράτους στην Commerzbank. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η τράπεζα “είναι σταθερή και κερδοφόρα” και η στρατηγική της είναι προσανατολισμένη προς την ανεξαρτησία. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τάσσεται προς αυτή την κατεύθυνση και θα διατηρήσει τη μετοχική της συμμετοχή” ανέφεραν σχετικά.

