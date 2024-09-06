Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και στην έμφαση που δίνει το ΥΠΑΑΤ στην έρευνα και την καινοτομία μέσω του« αναπτυξιακού του βραχίονα», τον ΕΛΓΟ Δήμητρα , υπογράμμισε ιδιαίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στη Θέρμη.

«Ο πρωτογενής τομέας έχει προτεραιοποιηθεί στις πολιτικές της Ελλάδας δήλωσε ο κ Τσιάρας στην συνάντηση που είχε με την διοίκηση και τα μέλη του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού. «Είναι» πρόσθεσε «μια από τις μεγάλες προτεραιότητες πλέον σε όλα τα fora και σε όλες τις συζητήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης, άρα είναι μια χρονική στιγμή που πρέπει με σοβαρότητα με σχεδιασμό δημιουργώντας και αναδεικνύοντας πραγματικούς στόχους να δώσουμε την ευκαιρία στην πατρίδα μας να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Ελλάδα έχει πολλά συγκριτικά πλενεκτήματα εδαφολογικά, κλιματολογικά με δυνατότητες πραγματικά απεριόριστες με σημαντικό ρόλο προς όφελος των ανθρωπων ,των τοπικών κοινωνιών, της πατρίδας.

«Το ξέρουμε πολύ καλά ότι η πατρίδα μας έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα είναι χρέος και προσπάθειά μας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να τα αναδείξουμε δίνοντας έτσι μεγάλη δυνατότητα και μεγάλη προοπτική σε όλη τη δραστηριότητα του» τόνισε ο κ Τσιάρας.

Ο υπουργός και ο υφυπουργός Χρ. Κέλλας ενημερώθηκαν από τους δύο αντιπροέδρους του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού- Δήμητρα», Νεκτάριο Βιδάκη και Παναγιώτη Χατζηνικολάου για το έργο του που «τρέχει» προγράμματα και έρευνες του ΥΠΑΑΤ κι άλλων υπουργείων. Στις εγκαταστάσεις της Θέρμης όπου εργάζονται 200 άτομα (70 εξ των οποίων ερευνητές διαφόρων βαθμίδων) στεγάζονται τέσσερα από τα 11 Ινστιτούτα που διαθέτει ο Οργανισμός. Ο υπουργός και ο υφυπουργός ξεναγήθηκαν στα Ινστιτούτα Φυτογενετικών Πόρων , Κτηνιατρικών Ερευνών και των Εδαφο-υδατικών πόρων και ενημερώθηκαν για την πορεία των ερευνητικών τους έργων.

«Είναι γεγονός σχολίασε ο κ Τσιάρας ότι η έρευνα και η καινοτομία δεν μπορεί παρά να αποτελούν βασικούς πυλώνες σε μια προσπάθεια να αλλάξουμε δεδομένα, να βελτιώσουμε όλη αυτή την παραγωγική διαδικασία και βεβαίως είναι δεδομένο ότι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει και θα συμβάλλει και στο μέλλον τα μέγιστα.

Πηγή: skai.gr

