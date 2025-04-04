Για την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική επικαιρότητα και τις συνέπειες της επιβολής δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, μίλησε στον Βασίλη Κουφόπουλο και την εκπομπή «Στιγμιότυπα» στον ΣΚΑΪ 100,3, την Πέμπτη 3 Απριλίου 2025, ο οικονομολόγος και προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού.

Ο κ. Αργυρού είπε ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου αποτελεί «μια θεμελιώδη αλλαγή στο παγκόσμιο εμπορικό και οικονομικό σύστημα, μια εξέλιξη που ανατρέπει δεδομένα δεκαετιών, δεκαετιών που χαρακτηρίστηκαν από την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου προς όφελος της παγκόσμιας ανάπτυξης.»

«Πρόκειται για μια αλλαγή υποδείγματος», συνέχισε, «που δεν είναι στην κατεύθυνση που επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στηρίζει το απρόσκοπτο, ελεύθερο εμπόριο, υπό κανόνες».

«Αβεβαιότητα και μεταβλητότητα»

Εν μέσω της ολοένα εντεινόμενης αβεβαιότητας και μόλις μία μέρα μετά τις ανακοινώσεις για τους δασμούς, «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το πλήρες νέο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί από την αντίδραση των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, άρα και από την αντίδραση της Ευρώπης, αλλά και των μεγάλων εμπορικών εταίρων, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία», σημείωσε ο κ. Αργυρού, τονίζοντας ότι «θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα αντιδράσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο μέλλον, το οποίο σήμερα δεν αντέδρασε καθόλου καλά». Εξέφρασε ωστόσο την άποψη ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει «μεγάλη μεταβλητότητα», μέχρι να γίνουν γνωστά τα δεδομένα και μέχρι οι αγορές καταφέρουν να κατανοήσουν και να αναλύσουν αυτά τα δεδομένα.

«Είμαστε στην αρχή μιας δύσκολης περιόδου», σημείωσε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, «μιας ακόμη κρίσης, η οποία αν τελικά εξελιχθεί μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία».

«Ημέρα απελευθέρωσης»

Οι ΗΠΑ τα τελευταία -αρκετά- χρόνια, παρουσίασαν ένα έλλειμμα στον εξωτερικό τομέα, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι εισάγουν περισσότερα προϊόντα από αυτά που εξάγουν. Αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία της χώρας, σύμφωνα με Αμερικανούς οικονομολόγους, και για αυτόν τον λόγο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «Ημέρα απελευθέρωσης».

Ο κ. Αργυρού εξήγησε ότι ο στόχος του Τραμπ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν αυτό το έλλειμμα μέσω των δασμών. «Οι δασμοί θα βοηθήσουν στη μείωση του ελλείμματος και την ανάπτυξη της χώρας με τη μορφή επενδύσεων και αυτό με τη σειρά του θα δημιουργήσει περισσότερες νέες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερα εισοδήματα για τους Αμερικανούς πολίτες. Παρ' όλα αυτά η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι οι εμπορικοί πόλεμοι οδηγούν σε αμφίπλευρες απώλειες, και για αυτούς που επιβάλλουν τους δασμούς, αλλά και για αυτούς που τους υφίστανται».

«Δίαυλοι επικοινωνίας»

Ο κ. Αργυρού συμφώνησε με τη δήλωση της πρόεδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είπε ότι «η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη για τα χειρότερα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ».

«Πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ και να κάνουμε τις κατάλληλες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να γίνουν συμφέρουσες συμφωνίες», σημείωσε ο κ. Αργυρού.

Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, τόνισε επίσης ότι «η Ευρώπη εκπροσωπείται ενιαία, στο σύνολό της, ακολουθεί κοινή εμπορική και αγροτική πολιτική. Το κάθε κράτος-μέλος δεν κοιτάζει τα εσωτερικά του συμφέροντα μόνο, αλλά συμμετέχει ισότιμα στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Θα παίξουμε άμυνα ή επίθεση;»

Ο κ. Αργυρίου απάντησε στη συνέχεια σε ερώτηση του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Βασίλη Κουφόπουλου, αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει η Ευρώπη ενάντια στους δασμούς του Τραμπ.

«Θα πρέπει να είμαστε πραμματιστές και αποτελεσματικοί», απάντησε ο οικονομολόγος. «Θα πρέπει να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας με τους άλλους εμπλεκόμενους "παίκτες"», είπε και εξέφρασε την ελπίδα ότι στο τέλος σαν αποτέλεσμα «θα επικρατήσει το καλό σενάριο, προς όφελος όλων, το οποίο είναι η αποκατάσταση της ομαλότητας στο διεθνές οικονομικό σύστημα».

«Πρώτες οι κεφαλαιαγορές»

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση του κ. Αργυρού σε ερώτηση ακροατή του ΣΚΑΪ, σχετικά με το πότε θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της επιβολής των δασμών του Αμερικανού προέδρου, πότε αυτές οι συνέπειες αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας.

«Όταν υπάρχουν νέα οικονομικά δεδομένα, οι πρώτες που επηρεάζονται ή πλήττονται από τις συνέπειες μιας οικονομικής ενέργειας, είναι οι κεφαλαιαγορές, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, για παράδειγμα όσοι κατέχουν μετοχές, οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες...», απάντησε.

«Οι συνέπειες των δασμών θα γίνουν αισθητές στην οικονομία, στην καθημερινή ζωή του νοικοκυριού σε 12 με 18 μήνες», κατέληξε ο κ. Αργυρού.

Ακούστε τον κ. Μιχάλη Αργυρού, οικονομολόγο και προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, στον ΣΚΑΪ 100,3 (από 02:30 έως 13:05).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.