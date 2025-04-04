Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την κατάρρευση στο χρηματιστήριο που έφεραν οι παγκόσμιοι δασμοί του. «Νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι αγορές θα ανθήσουν, οι μετοχές θα ανθήσουν, η χώρα θα ανθήσει», είπε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο την ώρα που αναχωρούσε για τη Φλόριντα.

Ο Dow Jones σημείωσε πτώση άνω των 1.600 μονάδων την Πέμπτη, καθώς οι αμερικανικές μετοχές ηγήθηκαν ενός παγκόσμιου ξεπουλήματος, αφού η ανακοίνωση του Ρεπουμπλικανού προέδρου για δασμούς πυροδότησε ένα σοκ που όμοιο του δεν έχει υπάρξει από την εποχή της πανδημίας της COVID-19.

Οι ανακοινώσεις των δασμών τάραξαν τις παγκόσμιες αγορές και κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ αυτό ήταν κάτι «αναμενόμενο».

Επίσης, παρομοίασε τις Ηνωμένες Πολιτείες με «άρρωστο ασθενή» που χρειάζεται «χειρουργική επέμβαση». «Νομίζω ότι όλα πάνε πολύ καλά. Κάνουμε μια εγχείρηση, όπως όταν ένας ασθενής χειρουργείται και είναι ένα μεγάλο πράγμα», σχολίασε επίσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.