Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος»), με φυσική παρουσία. Η φετινή Γενική Συνέλευση θα περιλαμβάνει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του νέου Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Στη Συνέλευση τα Μέλη του ΣΕΒ θα κληθούν, μεταξύ των άλλων, να εγκρίνουν τον Απολογισμό Πεπραγμένων για το 2023, τον Ετήσιο Απολογισμό για την οικονομική χρήση που έληξε (2023), καθώς και τον Προϋπολογισμό για το 2024.

Επίσης, η καθιερωμένη ανοικτή εκδήλωση, (κατόπιν πρόσκλησης), στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί σε διαφορετική ημερομηνία. Σχετικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Πηγή: skai.gr

