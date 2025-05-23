Ο Στουρνάρας βλέπει νέα μείωση επιτοκίων στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο και μετά παύση

Νέα μείωση επιτοκίων στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο αναμένουν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο κεντρικός τραπεζίτης της Φινλανδίας Όλι Ρεν, όπως δήλωσαν στην εφημερίδα «Καθημερινή».

«Πιστεύω ότι θα μειώσουμε τα επιτόκια άλλη μια φορά τον Ιούνιο και μετά βλέπω μια παύση», δήλωσε ειδικότερα ο Στουρνάρας, προσθέτοντας ότι «η ΕΚΤ θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση ανά συνεδρίαση και με γνώμονα τα δεδομένα».

«Εφαρμόζουμε την εξάρτηση από τα δεδομένα. Έτσι, εάν τα εισερχόμενα στοιχεία και η μακροοικονομική ανάλυση επιβεβαιώσουν τις τρέχουσες προοπτικές για σταθεροποίηση του πληθωρισμού και της κάπως εξασθενημένης ανάπτυξης, η κατάλληλη αντίδραση τον Ιούνιο θα ήταν να συνεχίσουμε τη νομισματική χαλάρωση και η μείωση των επιτοκίων», δήλωσε από τη μεριά του ο Όλι Ρεν.

Μετά τον Ιούνιο, «ας παραμείνουμε στο δρόμο της λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα και ας αποφασίζουμε σε κάθε συνεδρίαση, ειδικά καθώς βρισκόμαστε κάτω από τα σύννεφα της διάχυτης αβεβαιότητας λόγω της γεωπολιτικής και των εμπορικών πολέμων», δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας.

